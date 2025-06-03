استعدادًا لعيد الأضحى.. جهود الحكومة لتوفير الأضاحي واللحوم بأسعار مناسبة.. مبادرة "كلنا واحد" تطلق 2600 منفذ لتقديم السلع.. مشروع "صكوك الأضاحي" يضمن توزيع اللحوم بنسبة 100% للمستحقين

نشر المركز الإعلامي لـمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز جهود الدولة في توفير الأضاحي واللحوم لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال توفير المعروض بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، وتوسيع نطاق المنافذ، وتشديد الرقابة، مع إطلاق مبادرات موسعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وتضمنت الإنفوجرافات تسليط الضوء على الرؤية الدولية لقطاع الثروة الحيوانية، حيث توقعت "فيتش سوليوشنز" ارتفاع إنتاج لحوم الأبقار بنسبة 3.4٪ لعام 2025، ليصل إلى 455 ألف طن، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد.

كما أشارت "فيتش" إلى أن تسهيلات الحكومة في إجراءات الاستيراد خلال عام 2024، أسهمت في سرعة توريد الماعز والأغنام إلى السوق المحلية، متوقعة أن تسهم الصفقات الجديدة في استقرار أسعار لحوم الضأن واللحوم الحمراء في السوق المصرية، مما يعود بالفائدة على المستهلكين.

من جانبها، أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن قطاع الثروة الحيوانية في مصر، يسهم في دعم الأمن الغذائي، ويعد مصدرًا أساسيًا لتوفير البروتين للمواطنين.

جهود الدولة لتوفير الأضاحي واللحوم بأسعار مناسبة

وفي السياق ذاته، أبرزت الإنفوجرافات جهود الدولة في توفير الأضاحي واللحوم بأسعار مناسبة من خلال إقامة الشوادر والمجمعات والمنافذ، حيث تم افتتاح 21 شادرًا بعدد من المحافظات لبيع الخراف الحية واللحوم الطازجة والمجمدة، بسعر 225 جنيهًا للكيلو جرام للخراف الحية، و190 جنيهًا للكيلو جرام للأبقار الحية.

كما تم زيادة المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة بفروع المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى توفير أكثر من 12 ألف رأس من الأضاحي البلدية الحية بأسعار مخفضة من قبل وزارة الزراعة.

وشملت الجهود كذلك طرح تخفيضات على لحوم الأضاحي تصل إلى نسبة 20% - 30% بمنافذ وزارة الزراعة، وفتح باب الحجز للمواطنين.

وتضمنت الجهود أيضًا تكثيف الحملات البيطرية على الأسواق والمنافذ لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها، وتوفير خدمة الذبح المجاني في المجازر الحكومية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والنظافة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر لضمان تقديم الرعاية البيطرية.

مساهمة وزارة الداخلية في دعم المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة

واستعرضت الإنفوجرافات، مساهمة وزارة الداخلية في دعم المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، عبر إطلاق 2633 منفذًا وسرادقًا وسلسلة تجارية تشارك في المرحلة الـ 27 من مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وتخفيضات تصل إلى 40%، وذلك خلال الفترة من 25 مايو وحتى نهاية يونيو 2025.

كما تم إضافة عدد من الأسواق التجارية الكبرى وموردي اللحوم والخضروات والفاكهة ضمن المبادرة، لتوفير كافة السلع للمواطنين، مع إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع بالمناطق الأكثر احتياجًا في نطاق القاهرة الكبرى، إلى جانب توفير كافة السلع بأسعار مخفضة من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسة وقوافل السيارات ضمن منظومة "أمان" التابعة للوزارة.

مشروع "صكوك الأضاحي"

وأكدت الإنفوجرافات على وجود إشراف كامل وشفافية تامة لضمان وصول الأضاحي إلى مستحقيها، من خلال مشروع "صكوك الأضاحي" الذي أطلقته وزارة الأوقاف عام 2015، لتعظيم نفع الأضحية، وسيتم ذبح الأضاحي بدءًا من أول أيام عيد الأضحى وحتى عصر اليوم الرابع، كما ستبدأ عملية التوزيع في اليوم الخامس من العيد.

وقد حُددت تكاليف الصكوك لعام 2025 بقيمة 9500 جنيه للصك البلدي، و7000 جنيه للصك المستورد، مع ضمان وصول الصك بنسبة 100% إلى المستحقين دون أي خصومات إدارية، وتحت إشراف شرعي وبيطري كامل، وبأقصى درجات الشفافية.

ويمكن شراء "صك الأضحية" من خلال الاتصال على الرقم: "٠١٢٨٧٣٤٤٤٤١"، أو منافذ مديريات الأوقاف والمساجد الكبرى، أو التحويلات البنكية لـ 6 بنوك هي "البنك المركزي المصري"، "بنك مصر"، "البنك الأهلي المصري"، "بنك قناة السويس"، "المصرف المتحد"، و"بنك البركة"، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية "مصر الرقمية" و"فوري" و"انستا باي".

وفيما يخص دعم الإنتاج الحيواني، أبرزت الإنفوجرافات دور المشروع القومي للبتلو، الذي استفاد منه نحو 44.4 ألف مستفيد، بعدد يتجاوز 514 ألف رأس ماشية، وبتمويل إجمالي يقارب 9.3 مليار جنيه منذ انطلاقه في عام 2017، وحتى مايو 2025.

أما على صعيد الخدمات البيطرية المقدمة منذ عام 2024 حتى أبريل 2025، فقد تم إطلاق 5336 قافلة علاجية لعلاج نحو 1.8 مليون رأس ماشية، وكذلك تقديم 35.5 مليون جرعة تحصين ضد أمراض مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والنيموباك، إلى جانب إنشاء 6 وحدات بيطرية، وتطوير ورفع كفاءة وإحلال 29 وحدة أخرى.

وبشأن تحسين السلالات المحلية وراثيًّا، فقد تم إنشاء 202 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة خلال عامي 2024، و2025.

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