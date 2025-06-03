مدبولي يبعث برقية تهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى 2025

عيد الأضحي، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي برقيته، دعا رئيس مجلس الوزراء المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.



وكان رئيس الوزراء قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعيًا الله أن يُعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والسلام.



وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس على استمرار الحكومة في بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة؛ في إطار استكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها الرئيس في أنحاء الجمهورية؛ بهدف تحقيق تطلعات المواطنين، وحتى ينعم وطننا العظيم بالخير والتقدم والازدهار.

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