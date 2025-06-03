الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظات

“الأسئلة غير مباشرة"، شكاوى طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية من امتحان الجبر (فيديو)

شكاوى طلاب الشهادة
شكاوى طلاب الشهادة الإعدادية من صعوبة امتحان الجبر والإحصاء

انتهى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بـ الغربية،  منذ قليل، من أداء امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الدينية في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

ورصدت فيتو آراء عدد من الطلاب  حول مستوى أسئلة امتحان الجبر والإحصاء.

 واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان مادة الجبر والإحصاء، قائلين “الأسئلة جاءت غير مباشرة والوقت لم يكن مناسبا”.

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تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحان الجبر والإحصاء

 93500 طالب  يؤدون الامتحان في 417 لجنة


يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الغربية، يبلغ عددهم 93500 طالب، يؤدون الامتحانات في 417 لجنة، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتكنولوجيا 5234 طالب، في 35 لجنة بإجمالي ٩٨,٧٣٤ طالب، و452 لجنة.


 

تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية

وأكد وكيل وزارة التعليم في الغربية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

 

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