الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين في رمسيس لـ 14 يونيو

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين بمنطقة رمسيس إلى جلسة 14 يونيو الجاري.

البداية كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مواطن يفيد بتعرضه للسرقة أثناء وجوده في منطقة رمسيس، على الفور شكلت مباحث قسم شرطة الأزبكية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.


وبإجراء التحريات تبين أن عاطلا له معلومات جنائية يحترف سرقة المواطنين أثناء تواجدهم في منطقة رمسيس بأسلوب المغافلة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم تحديد مكان المتهم وتوجهت قوة أمنية إلى حيث يوجد.


ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه.

وقال المتهم أمام النيابة العامة إنه احترف سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة مضيفا أنه ارتكب 4 وقائع بذات الأسلوب وأرشد عن المسروقات وهي عبارة عن 600 جنيه و3 هواتف محمول.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة رمسيس مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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