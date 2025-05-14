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حوادث

31 مايو موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين في رمسيس

احالة متهم للمحاكمة،
احالة متهم للمحاكمة، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 31 مايو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين بمنطقة رمسيس.


البداية كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مواطن يفيد بتعرضه للسرقة أثناء وجوده في منطقة رمسيس، على الفور شكلت مباحث قسم شرطة الأزبكية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.


وبإجراء التحريات تبين أن عاطلا له معلومات جنائية يحترف سرقة المواطنين أثناء تواجدهم في منطقة رمسيس بأسلوب المغافلة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم تحديد مكان المتهم وتوجهت قوة أمنية إلى حيث يوجد.


ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه.

وقال المتهم أمام النيابة العامة إنه احترف سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة مضيفا أنه ارتكب 4 وقائع بذات الأسلوب وأرشد عن المسروقات وهي عبارة عن 600 جنيه و3 هواتف محمول.

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محكمة جنايات القاهرة رمسيس منطقة رمسيس مديرية أمن القاهرة

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