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حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالسجن المشدد 3 سنوات.

وكانت مباحث قسم شرطة الأزبكية تلقت بلاغًا من مواطن يفيد بسرقة دراجته النارية أثناء توقفها أسفل منزل بالشارع ولا يعلم من مرتكب الواقعة، على الفور شكلت مباحث القسم فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وبإجراء التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة في المنطقة تبين أن عاطلين قاما بسرقة المركبة المبلغ بسرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك وفروا بها هاربين من المكان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأزبكية من ضبط المتهمين وأرشدا عن المركبة المسروقة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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