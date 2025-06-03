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ثقافة وفنون

رحلت اليوم عن 93 عامًا، موعد ومكان جنازة الفنانة القديرة سميحة أيوب

سميحة أيوب، فيتو
سميحة أيوب، فيتو

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة  القديرة سميحة أيوب بمنزلها بضاحبة الزمالك بالقاهرة عن عمر ناهز 93 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة بعد صلاة العصر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحسبما أعلن حفيدها.

الفنانة سميحة أيوب 

ولدت الفنانة الراحلة في حي شبرا بالقاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات. 

بلغ رصيد الفنانة الراحلة على المسرح نحو 170 مسرحية، منها: رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، ودائرة الطباشير القوقازية، حتى أطلق عليها لقب سيدة المسرح العربي. كما شاركت الفنانة الراحلة سينمائيًا في عديد من الأعمال منها: أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، وبين الاطلال. وتليفزيونيا.. قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال البارزة منها: الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، والمصراوية. نالت سميحة أيوب العديد من تكريمات رئاسية خلال مسيرتها الممتدة.

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