الثلاثاء 03 يونيو 2025
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فتح التحقيق في واقعة إصابة سيدة بجروح خطيرة نتيجة سقوطها من الطابق الثامن بالزقازيق

اسعاف الشرقية،فيتو
اسعاف الشرقية،فيتو

أصيبت سيدة في منتصف العقد الخامس من العمر بإصابات بالغة وكسور متعددة، إثر سقوطها من الطابق الثامن داخل غرفة مصعد "برج الأطباء" بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

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إصابة بالغة لسيدة بعد سقوطها من الطابق الثامن داخل غرفة المصعد بالبرج الطبي

كانت  الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا من مستشفى الأحرار التعليمي يفيد بوصول "صباح وهبة"، 54 عامًا، في حالة حرجة نتيجة تعرضها لكسور وجروح متفرقة بالجسد.

وبالفحص الأولي، تبين أن المصابة سقطت من الطابق الثامن داخل غرفة المصعد بالبرج الطبي، حيث جرى نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

هذا وترددت أنباء عن وفاتها، إلا أن مصادر طبية أكدت أن حالتها ما زالت حرجة وتخضع للمتابعة الدقيقة داخل العناية المركزة.

رئيس مرفق الإسعاف بالشرقية يناشد المواطنين بعدم التعامل مع مصابي الحوادث

ناشد  مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.  

ولفت مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.  

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة وخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

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