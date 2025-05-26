سقوط شاب داخل غلاية زيت بمصنع في الشرقية

أُصيب شاب ثلاثيني بحروق من الدرجة الثانية، بعد سقوطه داخل غلاية زيت أثناء تأديته لعمله في أحد مصانع الزيوت والصابون بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

سقوط شاب داخل غلاية مصنع بالشرقية

تلقت غرفة عمليات محافظة الشرقية إخطارًا من مستشفى ههيا للحروق، بوصول "أحمد.ص"، 35 عامًا، مقيم بمدينة الزقازيق، مصابًا بحروق في القدم، نتيجة حادث وقع داخل المصنع.

وأظهرت التحريات الأولية أن الحادث وقع أثناء مزاولة المصاب لعمله، حيث انزلقت قدمه وسقط داخل غلاية زيت ساخن، ما أدى إلى إصابته بحروق متوسطة الخطورة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة بالشرقية التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ومدى توافر اشتراطات السلامة المهنية داخل المصنع.

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