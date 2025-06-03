الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

ضبط مالك شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج في القليوبية

ضبط صاحب شركة وهمية
ضبط صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج في القليوبية

تمكنت  الأجهزة الأمنية من ضبط مالك شركة تعمل بدون ترخيص في مجال إلحاق العمالة بالخارج، داخل نطاق قسم شرطة ثانِ بنها بمحافظة القليوبية.

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نشاط وهمي واستيلاء على أموال المواطنين

كشفت تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، عن قيام المتهم – مقيم بمحافظة القليوبية – بإنشاء شركة غير مرخصة للنصب على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج، واستولى على أموالهم بزعم توفير فرص عمل في دول مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الشركة وتمكنت من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على صور ضوئية لجوازات سفر، عقود عمل، تأشيرات لبعض الدول، بالإضافة إلى هاتف محمول وجهاز كمبيوتر.

وبفحص الأجهزة فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ممارسة المتهم لنشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بما نُسب إليه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مروجي الأوهام ممن يستغلون أحلام الشباب في السفر للعمل بالخارج لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

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