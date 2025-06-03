باستثمارات 20 مليون دولار، رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع لصناعة حقائب السفر

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع شركة "كومفلى هونج كونج – COMFILY Hong Kong Co., Ltd" الصينية، المتخصصة في صناعة جميع أنواع الحقائب وخامات الأقمشة والإكسسوارات اللازمة لصناعة الحقائب وأمتعة السفر، لإنشاء مجمع صناعي متكامل بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة تبلغ 80 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار بما يعادل مليار جنيه مصري، ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة

ويستهدف المشروع تصدير 80% من إنتاجه إلى الخارج وتوفير 20% للسوق المحلي، وبحجم إنتاج أكثر من 22 مليون قطعة سنويًا، ومن المنتظر أن يُفتتح المصنع بنهاية عام 2026، هذا وقد وقع العقد خويي هايلونج، رئيس الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.

هذا وتعد شركة " كومفلى هونج كونج" الصينية COMFILY Hong Kong Co., Ltd هي الشركة الشقيقة لشركة هينيواى الصينية لمنتجات حقائب السفر Henneway Travel Products، وتتبعان نفس المالك الذي سيقوم بإنشاء المشروع الثاني بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب لإنتاج جميع أنواع الحقائب وخاصة للعلامات التجارية العالمية مثل “Samsonite”، وليتكامل بإنتاجه للخامات ومستلزمات تلك الصناعة مع المصنع الأول الجاري إنشائه بنفس المنطقة والمنتظر تشغيله تجريبيا بنهاية العام الجاري 2025، على أن يتم الافتتاح والتشغيل الفعلي للمصنع في الربع الأول من عام 2026.

وليد جمال الدين: هذا المشروع يعكس نجاح جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعميق الصناعة بمنطقة القنطرة غرب

وفى هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل نموذجًا ناجحًا في استقطاب الاستثمارات المتخصصة، حيث تحولت إلى منطقة صناعية متكاملة تحظى بمكانة متميزة عالميًّا، وأضاف أن الموقع الجغرافي الفريد لمنطقة القنطرة غرب، بالقرب من محافظات القناة، يجعلها بيئة مثالية للمشروعات كثيفة العمالة ويوفر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع الصناعي، لافتًا إلى أن توالي المشروعات بمنطقة القنطرة غرب يعكس نجاح جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرامية لتعميق الصناعة بالمنطقة، ودعم تكامل سلاسل الإمداد العالمية.



كما أوضح وليد جمال الدين أن توقيع هذا العقد يرفع عدد المشروعات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 22 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 623.5 مليون دولار، وتوفر أكثر من 32.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.

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