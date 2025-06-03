الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بمناسبة عيد الأضحى، تعديلات على تشغيل بعض القطارات

قطار
قطار
ads

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد، تشغيل قطارات وتعديل بعض المواعيد بداية من غد الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 لخدمة الركاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

على صعيد آخر شكلت  الهيئة القومية للسكك الحديدية،  فريق متابعة من الآن وحتى انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك يعمل على عدد من الاتجاهات منها متابعة حركة بيع التذاكر ومتابعة التشغيل  ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

متابعة وزير النقل لتشغيل السكك الحديدية

وشدد وزير النقل الفريق كامل الوزير على إعداد تقرير يومي عن التشغيل يتم تقديمه له لمتابعة تشغيل القطارات ومستوى الخدمات وما توجهة السكك الحديدية من تحديات على مستوى التشغيل.

 

 

وقررت الهيئة تشغيل قطار تالجو إضافي رقم 2050 من القاهرة إلى أسوان يوم 4 / 6 / 2025 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:10 ويصل أسوان الساعة 9:30 صباح اليوم التالي كالجدول المرفق.

تبكير جدول القطار المخصوص رقم 1946 (ثانية مكيفة) القاهرة / أسوان 


كما قررت الهيئة تبكير جدول القطار المخصوص رقم 1946 (ثانية مكيفة) القاهرة / أسوان يوم 5 / 6 / 2025 فقط (وقفة عيد الأضحى المبارك) حتى يتمكن جمهور الركاب من الوصول إلى الوجه القبلي قبل صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 5:15.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية الهيئة القومية للسكك وزير النقل

مواد متعلقة

تداول 18 ألف طن، حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

علشان تعيد وسط أهلك، تشغيل قطارات جديدة على خط القاهرة أسوان في هذه المواعيد

السكك الحديد تكشف عن أبرز تعليماتها بخصوص العيد

النقل تناشد مستخدمي الطريق الدائري تجنب هذه الظواهر والسلوكيات السلبية

اقتصادية قناة السويس تفتتح فرع "بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم" بالسخنة

كامل الوزير يتابع حركة نقل الركاب بالأتوبيس الترددي

تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

النقل تعلن تشغيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي.. 14 محطة تدخل الخدمة.. دقيقة ونصف زمن التقاطر في أوقات الذروة.. والوزارة تحذر المواطنين من 4 ممارسات (صور)

الأكثر قراءة

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

سقوط صاحب شركة بالمنيا غسل 100 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

بيان رسمي، بيراميدز يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

وصول أصحاب شركة المقاولات المتورطة بالتنقيب عن الآثار أسفل قصر الثقافة بالأقصر إلى النيابة

رحلت بعد 70 سنة فن، تفاصيل الحوار الوحيد بين السيسي وسميحة أيوب

ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر

كيف أعاد فيلم "تيتة رهيبة" سميحة أيوب للسينما بعد قطيعة طويلة؟

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بيراميدز يعزز صدارة مصر في الدول الأكثر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

خير وفير، تفسير رؤية رمي الجمرات في المنام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية