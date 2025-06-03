التضامن تنفذ المرحلة الثانية لبرنامج تدريب العاملين على الإسعافات الأولية

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الثانية لبرنامج تدريب العاملين على مجال الإسعافات الأولية، والتي تتم ضمن مبادرة "بإيديك تنقذي حياة" التي ينفذها الهلال الأحمر المصري.

كيفية التعامل مع العديد من الإصابات الشائعة

استهدف التدريب الذى نفذته الإدارة العامة لتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي رفع الوعى لدى العاملين وإكسابهم مهارات تقديم الإسعافات الأولية الأساسية، وكيفية التعامل مع العديد من الإصابات الشائعة أثناء حالات الطوارئ وبما يمكن أن يكون له أثر فى إنقاذ حياة كثير من الأشخاص أثناء الطوارئ والحوادث، وتحقيق الأمان والسلامة الصحية.

مبادرة "بإيديك تنقذي حياة"

تم تنفيذ المرحلة الثانية للتدريب عبر عدد من الورش على مدى يومين بإجمالي 100 متدرب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعلى ايدى متخصصين.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تزويد العاملين بالعديد من المهارات كتطوير البرامج التدريبية للموظفين وفق الاحتياجات الحديثة ووفق أحدث البرامج التدريبية فى إطار الاستثمار فى العنصر البشري.

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