السبت 31 مايو 2025
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محافظات

إزالة 35 طاحونة وكسارة مخالفة للذهب بـ 10 مواقع فى أسوان (صور)

إزالة 35 طاحونة وكسارة
إزالة 35 طاحونة وكسارة مخالفة للذهب بـ 10 مواقع فى أسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه جارى تنظيم حملات متتالية بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل، وأيضًا الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة من أجل تنفيذ  قرارات الإزالة الصادرة ضد طواحين وكسارات الذهب بعدد من المناطق.

السيطرة على عمليات التنقيب 

يأتي ذلك إستكمالًا لجهود المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للسيطرة على عمليات التنقيب الجائر عن الذهب، للعمل على استخراجه بشكل قانونى.

وأشاد بجهود القائمين والمشاركين فى تنفيذ هذه الحملات المكبرة للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب مع التصدى بكل شدة وحزم لمحاولات الاعتداء عليها والحد من استنزافها.

وفى هذا السياق أوضح محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة أن الفترة الحالية تشهد بناءً على تكليفات محافظ أسوان تكثيف جهود إزالة الطواحين والكسارات المخالفة بمشاركة القيادات الأمنية مدعمين بقوات وتشكيلات متعددة، مع إستخدام المعدات الثقيلة.

أشار إلى أن الحملة نجحت فى إزالة 35 طاحونة وكسارة مخالفة للذهب داخل 10 مواقع بقرية أرمنت التابعة لقرى عنيبة وذلك فى حضور قوات مديرية الأمن، والمختصين بالوحدة المحلية.

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