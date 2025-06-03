الداخلية عن حادث شقيق ياسمين النرش: المتهم كان في حالة سكر وتسبب بمصرع شخصين

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، وثّق لحظة وقوع حادث تصادم مأساوي بين سيارتين بالقاهرة، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين والمعروفة إعلاميا بواقعة “شقيق ياسمين النرش”.

تبين أنه بتاريخ 31 مايو الماضى، تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بوقوع تصادم بين سيارتين، نتج عنه خسائر بشرية ومادية جسيمة.

بالانتقال والفحص، تبيّن أن قائد السيارة المتسببة في الحادث مالك لإحدى الشركات، ويقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، وكان في حالة سُكر ظاهر حيث انبعثت منه رائحة كحولية قوية، كما عُثر داخل سيارته على عدة عبوات لمواد كحولية، كما ثبت عدم حمله رخصة تسيير للسيارة.

وخلال قيادته المتهورة، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى اعتلائه الجزيرة الوسطى للطريق وتخطيه الاتجاه المقابل، واصطدامه بسيارة أخرى كان يقودها رجل برفقة والدة زوجته ونجلتيه.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية نتيجة إصابته بكسور متعددة، ووفاة والدة زوجته متأثرة بإصابات متفرقة، فيما أصيبت نجلتيه بكسور متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسم، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المتسبب.

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