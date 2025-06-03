بمناسبة عيد الأضحى، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية والإنسانية للنزلاء، وحرصًا منها على إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم في مختلف المناسبات.

مواعيد الزيارة

تُمنح الزيارة الاستثنائية خلال الفترة من الخميس 5 يونيو 2025 حتى الجمعة 6 يونيو 2025، على أن تُستأنف الزيارات العادية اعتبارًا من الثلاثاء 10 يونيو 2025 وحتى الخميس 11 يوليو 2025، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للزيارات بكل مركز.

تعزيز قيم حقوق الإنسان

يأتي هذا القرار في إطار التوجه الحديث لوزارة الداخلية لتطبيق السياسة العقابية بأسسها الإنسانية الحديثة، التي تهدف إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوفير كافة أوجه الرعاية للنزلاء، دعمًا لجهود إعادة التأهيل والدمج المجتمعي.

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