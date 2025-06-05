تامر حسني: سأظل مقتنعا بموهبتي في التلحين والتأليف رغم الانتقادات.. وأمي «السورية» سر إتقاني للهجة «الشامية».. وأنا اللي قدمت كزبرة للجمهور (حوار)

>> ريستارت.. رسالة واضحة للشباب الذين يهدرون أوقاتهم على السوشيال ميديا

>> لا تشغلنى الألقاب مطلقا وتركيزى واهتمامى على أنى أقدم عملا فنيا جيدا للجمهور

>> الهجوم الذى تعرضت له بسبب فيلم بحبك لم يؤثر عليّ

<< لا أنافس «كريم عبد العزيز» وتجمعنى كيميا خاصة مع «هنا» وأيمن بهجت قمر

>> ريستارت تجربة مختلفة وأعود إلى الدراما قريبًا

>> تعرضت لهجوم بسبب أننى أتجهت للتلحين والتأليف ولكن أنا لن أعاند نفسى

استقبلت صالات دور العرض السينمائي، أحدث أفلام نجم الجيل تامر حسنى والذى يأتى بعنوان “ريستارت” وتدور أحداثه حول هوس التريند والسوشيال ميديا

ويقول نجم الجيل عن هذا العمل إنه بمثابة رسالة واضحة للشباب الذين يهدرون أوقاتهم على السوشيال ميديا ولم ينتبهوا إلى أحلامهم، وقال إنه يتمنى أن يقدم فيلما سينمائيا جديدا مع نفس طاقم عمل ريستارت لأنه شعر وكأنه وسط أسرته، مشيرا إلى أنه يحاول بقدر الإمكان مساعدة الشباب.

واحتفل تامر حسنى مؤخرا بالعرض الخاص لفيلم ريستارت فى أحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم العمل محمد ثروت وباسم سمرة وعصام السقا وهنا الزاهد.

والتقت «فيتو» بتامر حسنى خلال العرض الخاص لفيلم ريستارت والذى كشف العديد من الأسرار عن حياته الفنية وسر إتقانه اللهجة السورية فى أغنية ملكة جمال الكون مع المطرب الشامى.

وإلى نص الحوار:

*بداية.. ماهى رسالة فيلم ريستارت الذي تدور أحداثه حول هوس التريند والسوشيال ميديا ؟

هو بمثابة رسالة واضحة للشباب الذين يهدرون أوقاتهم على السوشيال ميديا ولم ينتبهوا إلى أحلامهم، وأتمنى أن أقدم فيلما سينمائيا جديدا مع نفس طاقم عمل ريستارت لأننى شعرت وكأننى وسط أسرتي، وأحاول بقدر الإمكان مساعدة الشباب

* ما سر إتقانك اللهجة السورية، فى أغنية ملكة جمال الكون والتى قدمتها مع المطرب الشامى وحققت أرقاما قياسية على يوتيوب ؟

أنا فى الأساس والدتى سورية والجمهور كان يريد منى أن أقدم عملا باللهجة السورية لذلك كنت سعيدا بإتقانى هذه اللهجة وسعيد أكثر برد فعل الجمهور عن العمل وأتمنى أن أقدم أعمالا أخرى باللهجة السورية فى أقرب وقت.

*خرجت عن المألوف وقدمت أغنية قلودة مع كزبرة بالإضافة إلى أنه شارك معك فى حفلك الأخير، ما السر فى ذلك؟

كزبرة أصبح بالوقت الحالى فنانا كبيرا، خاصة بعد النجاحات التى قدمها سواء فى السينما وكنت سعيدا بأنى قدمته فى أول حفل غنائى فى مسيرته خاصة أنه كان يشعر بالخوف من لقاء الجمهور وكنت أريد أن كون سببا فى دفعه إلى الأمام.

*وماذا عن كواليس العمل مع السيناريست أيمن بهجت قمر للمرة الثانية فى ريستارت بعد نجاح البدلة؟

هناك كيمياء كبيرة بينى وبين السيناريست أيمن بهجت قمر، خاصة أن ريستارت هو التعاون الثانى بيننا من بعد فيلم البدلة وأنا وهو على تواصل مستمر ونستطيع النجاح معا وأنا أحبه على المستوى الشخصي.

*هل الانتقادات السلبية تغضب تامر حسني؟

لا أبدا بالعكس، أنا أهتم جيدا بأن أستمع إلى الأراء المحيطة بى حتى لو كانت سلبية، الانتقادات السلبية تهمنى لأنها تضيء بداخلى شيئا جديدا فى شخصيتى أى تجعلنى أركز فى ناحية فنية معينة، وحتى الهجوم الذي تعرضت له بسبب فيلم بحبك لم يؤثر عليّ خاصة بعد التشكيك فى إيراداته التى رأها البعض أنه مبالغ فيها ولكنى أفتخر بهذا العمل بشكل كبير،

وأركز مع نفسى فقط، بالإضافة إلى أنى تعرضت لهجوم بسبب أننى اتجهت للتلحين والتأليف ولن أعاند نفسى، لكني سأظل على يقين أن بداخلى عدد من المواهب.

*هل تشغلك المنافسة خاصة أن موعد ريستارت فى نفس ميعاد فيلم المشروع x لكريم عبد العزيز؟

كريم عبد العزيز فنان كبير وتربطنى به علاقة صداقة قوية ولا تشغلنى المنافسة بل أتمنى له النجاح دائما ولا يوجد منافسة بينى وبينه

بالإضافة إلى أنه لا تشغلنى الألقاب مطلقا وتركيزى واهتمامى على أنى أقدم عملا فنيا جيدا للجمهور كما أن التنوع الذى قدمته ملحوظا من حيث الديوهات وأشكال الحفلات.

*وماذا عن عودة تامر حسنى للدراما؟

أتمنى أن أعود للدراما بعمل قوى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تأثير مسلسل أدم فى الجمهور، وبالفعل أستعد حاليا لعمل درامي جديد وبدأت فى تجهيزاته ولكنه سيستغرق وقتا، حتى يكون مؤثرا مثل تأثير “أدم” على المشاهد.

*وما الكيمياء بينك وبين هنا الزاهد وسر غيابها عن العرض الخاص لفيلم ريستارت؟

بالفعل هناك كيمياء كبيرة بينى وبين هنا وهذا ظهر للجمهور على الشاشة وأتمنى لها التوفيق فى مشوارها الفني، وهى غابت عن العرض بسبب انشغالها بإحدى المسرحيات التى تشارك فيها.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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