أمريكا تسحب 500 جندي وتخلي قواعدها في سوريا، مسؤول أمريكي يكشف التفاصيل

كشف مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، بأنه تم سحب 500 جندي أمريكي من سوريا، وإغلاق قاعدتين على الأقل، وتسليم قاعدة ثالثة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

إعادة تمركز القوات الأمريكية في سوريا تتم بطريقة آمنة

وذكر المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لقناة "العربية" المتحدثة بالإنجليزية، أن إعادة تمركز القوات الأمريكية في سوريا تتم بطريقة آمنة، مدروسة، وتستند إلى ظروف ميدانية محددة.

وكان توم باراك المبعوث الخاص إلى سوريا، كشف عن توجه لتقليص عدد القواعد العسكرية الأمريكية فيها، وقال خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية: "من 8 قواعد، سينتهي الأمر بقاعدة واحدة فقط".

سياسات أمريكا الحالية تجاه سوريا لن تشبه السياسات خلال المئة عام الماضية

كما أشار باراك: "سياساتنا الحالية تجاه سوريا لن تشبه السياسات خلال المئة عام الماضية، لأن تلك السياسات لم تنجح".

وحول الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أوضح باراك أن "قسد هي حليف بالنسبة لواشنطن".

الجهود الدولية لمحاربة تنظيم "داعش"

وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم "داعش"، الذي سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وفي العراق، قبل أكثر من عقد قبل أن يمنى بهزائم في البلدين.

ويوجد في سوريا، أكثر من 900 جندي أمريكي ضمن قوات التحالف الدولي في إطار الجهود الدولية ضد تنظيم "داعش".

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