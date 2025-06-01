الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أحمد الشرع: سوريا تبقى دائما منفتحة على أشقائها العرب

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الأحد، إن دمشق ستبقى دائما منفتحة على أشقائها العرب.

الشرع يصل الكويت في زيارة رسمية

وذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس السوري أحمد الشرع وصل اليوم الأحد إلى دولة الكويت، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. 

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"  بأن الدعوة جاءت، في إطار "تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت"، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك.

 

العلاقات الكويتية السورية

ومن جانبها ذكرت  وكالة الأنباء الكويتية "كونا" كان في استقبال الشرع، وزير الخارجية ورئيس بعثة الشرف المرافقة عبد الله علي اليحيا، فيما يرافق الرئيس السوري وفد رسمي يضم وزير الخارجية أحمد الشيباني، وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.

وقالت الوكالة إن "الزيارة تكتسب أهمية خاصة في مسيرة العلاقات الكويتية السورية، إذ يجري خلالها مباحثات رسمية، تأكيدا لموقف دولة الكويت الثابت والداعم لسوريا وشعبها ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العلاقات الكويتية السورية سوريا الكويت دمشق الرئيس السوري أحمد الشرع العرب

مواد متعلقة

الشرع يعلن عن مفاجأة للشعب السوري بمناسبة عيد الأضحى

الشرع يصل الكويت في زيارة رسمية

أحمد الشرع يزور الكويت غدا

كيف تسعى جماعة الإخوان للعودة للمشهد السياسي على حساب أحمد الشرع؟ باحث يكشف المخطط

الأكثر قراءة

هزة أرضية بقوة 2.92 ريختر تضرب شمال مطروح

تعليق غير متوقع لـ شادي محمد على فوز بيراميدز ببطولة إفريقيا

انخفاض الضاني مع قرب العيد، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

جماهير بيراميدز تملأ مدرجات ملعب 30 يونيو قبل مواجهة صن داونز (فيديو وصور)

الزمالك يفجر مفاجأة بعقد "زيزو" لحرمانه من المشاركة مع الأهلي في المونديال

قصة المتهم بالتسبب في مصرع عريس الجنة بكورنيش المقطم.. الجاني شقيق ياسمين النرش صاحبة واقعة المطار الشهيرة.. السير عكس الاتجاه وتعاطي المواد الكحولية أثناء القيادة أبرز الاتهامات

بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، خزينة بيراميدز تنتعش بـ 4 ملايين دولار

هل تسقط صلاة الجمعة يوم عيد الأضحى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

خدمات

المزيد

30 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد 1-6-2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 1/6/2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز توزيع لحوم الأضحية كلها على الفقراء؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

هل تسقط صلاة الجمعة يوم عيد الأضحى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

بخلاف المسجد الحرام، أشهر مساجد مكة في الوقت الحالي

المزيد
الجريدة الرسمية