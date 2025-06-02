الإثنين 02 يونيو 2025
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رياضة

مانشستر سيتي يعلن غياب نجم بارز عن مونديال الأندية 2025

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، غياب أحد لاعبيه البارزين عن بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق هذا الشهر بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السيتي في بيان طبي، على موقعه الرسمي: "يُعلن النادي أن ماتيو كوفاسيتش خضع لعملية جراحية بسبب إصابة في وتر العرقوب".

وأضاف: "سيغيب لاعب الوسط الكرواتي عن بطولة كأس العالم للأندية، التي سيخوضها السيتي في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو".

واختتم: "سيقضي ماتيو كوفاسيتش، فترة الصيف، في مرحلة التأهيل بعد الجراحة، ويتمنى له جميع أفراد النادي، الشفاء العاجل".

مجموعة مانشستر سيتي في المونديال

ويتواجد مانشستر سيتي ضمن المجموعة السابعة في مونديال الأندية، رفقة يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي والوداد المغربي.

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