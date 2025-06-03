سفيان رحيمي نجم الشباك في العين الإماراتي قبل مونديال الأندية

مونديال الأندية، يستعد المغربي سفيان رحيمي، أحد أبرز الأوراق الهجومية لنادي العين الإماراتي، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

وأنضم رحيمي إلى نادي العين في أغسطس 2021 بعقد يمتد لـ4 سنوات، وسرعان ما أثبت جدارته، ما دفع إدارة النادي إلى تمديد عقده حتى 2028.



وبرز اللاعب المغربي بشكل لافت خلال تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024 حيث قاد الفريق للفوز باللقب في آخر نسخة بالنظام القديم، متوجًا بهداف البطولة برصيد 13 هدفًا في 13 مباراة.

ونجح رحيمي في تعويض غياب المهاجم التوجولي لابا كودجو بسبب الإصابة، حيث أبدع تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي أعاد تموضعه من جناح أيسر إلى قلب الهجوم.

سفيان رحيمي

وتصدر رحيمي قائمة هدافي البطولة الآسيوية بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه، كما عادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من البطولة (13 هدفًا)، مساويًا إنجاز مواطنه بغداد بونجاح (2018)، والبرازيليين موريكي (2013) وأدريانو (2016).

وعلى الصعيد المحلي، سجل رحيمي 23 هدفًا في 40 مباراة خلال الموسم الماضي، رغم غياب العين عن الألقاب المحلية في آخر 3 مواسم.

أما دوليًا، فقد تألق رحيمي مع المنتخب المغربي، حيث قاده للفوز بلقب بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2020، وحصد جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة.

كما قاد "أسود الأطلس" لنيل الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، مسجلًا 8 أهداف في 6 مباريات، ليتوج هداف البطولة متفوقًا على الإسباني فيرمين لوبيز والفرنسي جان فيليب ماتيتا.

وتتطلع جماهير العين إلى استمرار تألق نجمها المغربي في مونديال الأندية، حيث يواجه تحديًا صعبًا في المجموعة السابعة التي تضم مانشستر سيتي، يوفنتوس، والوداد المغربي.

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