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رياضة

سفيان رحيمي يُعلق على مجموعة العين الإماراتي النارية في كأس العالم للأندية

سفيان رحيمي، فيتو
سفيان رحيمي، فيتو

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، عن وقوع العين الإماراتي في المجموعة السابعة، بجوار شقيقه الوداد المغربي، ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم بنظامها الجديد الذي سيشهد مشاركة 32 فريقا لأول مرة، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين.

تعليق لاعبي العين الإماراتي على قرعة كأس العالم للأندية 

وقال خالد عيسى حارس العين "تشريف للفريق، التواجد في النسخة الأولى لمونديال الأندية بنظامها الجديد، ونحن أبطال آسيا".

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "مجموعة العين صعبة، وعلينا التحضير بشكل جيد، لأن الوقت متاح لذلك بشكل كبير".

ونوه: "نعرف أن البطولة استثنائية، وسنحرص على تقديم أفضل ما لدينا، والظهور بشكل مشرف لدولتنا في تلك البطولة".

وقال المغربي سفيان رحيمي لاعب العين: "مجموعتنا قوية، ولكن لدينا الوقت الكافي للتحضير الجيد لمونديال الأندية".

ولفت: "أمامنا الآن العديد من التحديات الأخرى التي يجب علينا التركيز عليها".

وأوضح عصام عبد الله المشرف على فريق العين: "نحن نعشق التحديات الصعبة، ونحن على قدر مواجهات فرق قوية مثل التي معنا في مجموعتنا، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وعلق لابا كودجو مهاجم العين: "جميع منافسينا في المجموعة السابعة أقوياء".

وأتم: "لدينا 6 أشهر قبل انطلاق المونديال، ونحن نعشق التحديات الصعبة، وأتمنى التحضير بشكل جيد، ودعم الفريق قبل خوض البطولة".

 

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