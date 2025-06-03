القبض على قائد سيارة دهس شاب أثناء عبوره طريق بالمرج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة ملاكي دهس شاب أثناء عبوره الطريق في منطقة المرج.

حادث المرج

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

مصرع شاب دهسته سيارة بالمرج

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب صدمته سيارة ملاكي مسرعة أثناء عبوره الطريق بالمرج، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لإقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد السيارة المتسببة في الحادث.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة واقتياده الي ديوان القسم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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