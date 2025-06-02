النيابة تعاين مصنع ملابس نشب به حريق في المرج

انتقل فريق من نيابة المرج لمعاينة مصنع ملابس نشب به حريق في منطقة عزبة النخل بالقاهرة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مصنع ملابس وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وتمكنت الأجهزة المختصة من إخماد الحريق وإتمام عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، فيما تم إخطار الجهات المعنية للبدء في التحقيقات والتأكد من مدى التزام المصنع بشروط السلامة المهنية.

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