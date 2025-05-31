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رياضة

75 يورو بالدقيقة، راتب خيالي لـ يامال مع برشلونة

لامين يامال
لامين يامال

أصبح الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، اللاعب الناشئ الأعلى أجرًا في العالم، بعد تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني حتى 2031.

وتم تصعيد لامين يامال صاحب الـ17 عامًا إلى فريق برشلونة الأول قبل موسمين، بعد تدرجه في فرق الفئات السنية بأكاديمية النادي الكتالوني، وبعد تألقه، أعلن النادي مؤخرًا تجديد عقده حتى صيف 2031، ويتضمن العقد الجديد شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو.

ووفقًا لموقع "ذا أتليتك"، فإن راتب لامين يامال السنوي يصل إلى 40 مليون يورو قبل خصم الضرائب، وهو ما يعني حصول اللاعب اللاعب الصاعد على 75 يورو في الدقيقة الواحدة.

وشارك اللاعب الشاب في 55 مباراة مع الفريق الكتالوني هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 25.

وأسهم لامين يامال في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية هذا الموسم (الدوري والكأس والسوبر).

برشلونة يعلن تجديد عقد لامين يامال حتى 2031

وكان نادي برشلونة الإسباني أعلن تجديد عقد لاعبه المتألق لامين يامال حتى يونيو من عام 2031 بشكل رسمي. 

لامين يامال يجدد عقده مع برشلونة 

ولم يتم الكشف عن راتب اللاعب ولكن بحسب بعض التقارير سيحصل يامال على راتب سنوي صافٍ يبلغ 8 ملايين يورو، مع زيادة سنوية بقيمة مليوني يورو حتى انتهاء العقد في صيف 2031.

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 يامال (17 عامًا)، توصل لاتفاق نهائي مع برشلونة لتمديد عقده، ووقع اليوم بشكل رسمي على الأوراق الجديدة.

وكان عقده الحالي مع الفريق يمتد حتى صيف 2026، لكن النادي انتظر حتى يكمل اللاعب عامه الـ18 لتسجيل العقد الجديد بشكل قانوني.

 

أرقام لامين يامال هذا الموسم مع برشلونة

ويُعدّ يامال أحد أبرز المواهب في كرة القدم العالمية، حيث تألق هذا الموسم مع برشلونة، إذ خاض 55 مباراة في مختلف البطولات، سجّل خلالها 18 هدفًا وقدّم 25 تمريرة حاسمة، مما يبرز دوره كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

ويعكس هذا العقد الجديد ثقة نادي برشلونة الكبيرة في قدرات يامال، الذي يُتوقع له أن يصبح أحد أعمدة الفريق في المستقبل، وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بضمه.

 

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