الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب متمسك بالحصول على جرينلاند

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحافظ على المنطق والغايات الاستراتيجية بشأن جرينلاند ومتمسك بالحصول عليها.

 

اللجوء للخيار العسكري للاستيلاء على جرينلاند

أجاب  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سؤال لشبكة إن بي سي عن لجوئه إلى الخيار العسكري للاستيلاء على  جزيرة جرينلاند قائلا لا أستبعد أي شيء.

 

استيلاء الولايات المتحدة على جرينلاند بالقوة

والشهر الماضي، أكدت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، خلال برنامج على قناة "Yle" الفنلندية، أن الولايات المتحدة لن تستخدم القوة للسيطرة على جزيرة جرينلاند.

وقالت فالتونين: "بالطبع لا يمكننا السماح بأي استخدام للقوة، ولا حتى التهديد باستخدامها".

وأضافت: "في الواقع، لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستذهب في نهاية المطاف إلى ذلك"، مضيفة أن "الضغط الاقتصادي" يُعتبر أيضًا نوعًا من استخدام القوة.

وفي مارس الماضي، قال الرئيس الأمريكي إن جرينلاند ستخضع بطريقة أو بأخرى للسيطرة الأمريكية، ووعد سكان الجزيرة بالثروة إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.

وكانت جرينلاند مستعمرة تابعة للدنمارك حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من المملكة، لكنها مُنحت الحكم الذاتي في عام 2009 مع إمكانية الاختيار المستقل في السياسة الداخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيت الأبيض ترامب جرينلاند الرئيس الأمريكى الولايات المتحدة

مواد متعلقة

قادة أوروبا يهاتفون ترامب قبل حديثه مع بوتين لحثه على وقف إطلاق النار بأوكرانيا

ترامب: لا أستبعد اللجوء للخيار العسكري للاستيلاء على جرينلاند

ثمن بخس، المبلغ المقترح لشراء واشنطن جرينلاند

فنلندا تستبعد استيلاء الولايات المتحدة على جرينلاند بالقوة
ads

الأكثر قراءة

رائدة التعليم الخاص في مصر، من هي نوال الدجوي بعد واقعة سرقتها؟

نص أقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها، الحرامي غير الأرقام السرية للخزائن

كزبرة يوجه رسالة لأصالة: فاكرة لما طلبت أعمل أغنية معاكي وقولتي مش موافقة؟

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

لو فرشناها تغطي ملعب وتطول برج، الذكاء الاصطناعي يكشف حجم مسروقات نوال الدجوي

بعد واقعة نوال الدجوي، هل يجوز قانونًا الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية داخل المنازل؟

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

تعرف على رأي اتحاد الكرة في إلغاء الهبوط

خدمات

المزيد

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

سعر السكر اليوم الإثنين 19-5-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية جواز السفر في المنام وعلاقتها بالسعادة والرزق الوفير

هل هناك وقت محدد لزيارة المسجد النبوي؟

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية