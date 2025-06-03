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محافظات

بتوجيهات من وزير التموين ومحافظ دمياط

ضبط مخزن غير مرخص لتعبئة الزيوت بعبوات ملوثة وعلامات تجارية مقلدة بدمياط (صور)

مجدي عبد الكريم وكيل
مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط، فيتو

تمكنت مديرية التموين بدمياط برئاسة مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين وتحت إشراف مباشر منه من ضبط أحد المخازن غير المرخصة يقوم بإنتاج وتعبئة زيوت طعام داخل جراكن ملوثة سبق استخدامها وبالمخالفة لكافة الاشتراطات الصحية والقانونية، بناء على توجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وتبين خلال الحملة أن المخزن يستخدم علامات تجارية غير مسجلة لإنتاج زيوت خليط تحمل أسماء "زيت أصيل" و"زيت كارما" و"زيت نوارة" دون تراخيص رسمية كما تم العثور على كميات من الزيت مجهول المصدر غير مصحوب بفواتير قانونية حيث تم التحفظ على تنك يحتوي على 1500 لتر من زيت الأولين إلى جانب 13 جركن زيت طعام متسخ سعة كل منها 18 لترًا إضافة إلى 35 كرتونة زيت طعام تحمل علامات تجارية مقلدة بالمخالفة لأحكام القانون 154 لسنة 2019 والقانون 10 لسنة 1966 والقرار الوزاري 113 لسنة 1994.

 

ضبط مخزن يقوم بإنتاج وتعبئة زيوت طعام داخل جراكن ملوثة سبق استخدامها وبالمخالفة لكافة الاشتراطات الصحية
ضبط مخزن يقوم بإنتاج وتعبئة زيوت طعام داخل جراكن ملوثة سبق استخدامها وبالمخالفة لكافة الاشتراطات الصحية

 

كشف تلاعب تمويني في مشروع جمعيتي

وخلال الحملة ذاتها تم ضبط تاجر تمويني ضمن مشروع "جمعيتي" بعد ثبوت تصرفه في كميات من السلع التموينية المدعمة حيث كشفت مراجعة دقيقة لأرصدة السلع عن تصرف التاجر في 153 كيلو سكر تمويني و142 زجاجة زيت مدعمة وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على السيد وكيل النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 

حملة رقابية موسعة لحماية المواطنين

شارك في تنفيذ الحملة كل من مجدي المغلاوي مدير إدارة التجارة الداخلية ومحمد المهدي مفتش الرقابة وطه حسين وياسر سلامة من قسم حماية المستهلك بمديرية التموين حيث تمت الحملة وسط تشديدات من وكيل الوزارة على ضرورة التعامل بكل حسم مع المتجاوزين وردع كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين أو التلاعب بمقدراتهم.

وأكد الأستاذ مجدي عبد الكريم عامر أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة تستهدف الأسواق والمخازن ومنافذ بيع السلع التموينية وأنه لا تهاون مع المخالفين مهما كانت مواقعهم كما دعا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تموينية حرصًا على سلامة الجميع وضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.

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