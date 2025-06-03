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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بوابل من الأعيرة النارية بالقليوبية

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بوابل من الأعيرة النارية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية للنظر في قرار رد الدائرة.

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 تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بوابل من الأعيرة النارية بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

تعود أحداث القضية ليوم 1/5/2024 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين وهم كلٌّ من: "عيد.س.ع" 74 سنة، و"سعيد.ح" 37 سنة، و"ضاحي.ف" 25 سنة، و"رضا.س" 41 سنة، و"رمضان.ح"، في القضية رقم 30422 لسنة 2024 مركز شرطة القناطر الخيرية والمقيدة برقم  4157  لسنة 2024 کلی جنوب بنها، لأنهم  قتلوا المجني عليه "ناصر جميل مصطفى" عمدًا مع سبق الإصرار.


وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على النيل منه انتقامًا لخلاف سابق مع المتهم الأول والثاني، فأعدُّوا لهذا الغرض سلاحًا ناريًا "بندقية آلية"، واستدرجوه إلى منزل الأول بالتحايل، وما إن حضر إليهم حتى باغته الأول بإطلاق أعيرة نارية من البندقية الآلية، وذلك بحضور الباقين لمساندته، وتوفي على إثرها في الحال على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا مششخنًا "بندقية آلية"، وذخائر مما تستعمل في السلاح الناري، وأن المتهمون من الثاني إلي الخامس حازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا ( بندقية آلية)، وذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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