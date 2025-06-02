حادث مروع بالقليوبية، ضبط سائق صدم شقيقتين وتسبب في وفاة إحداهما

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط قائد سيارة ارتكب حادث سير مروع أسفر عن وفاة فتاة وإصابة شقيقتها، ولاذ بالفرار عقب الحادث.

وتعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا من إحدى المستشفيات الكائنة بدائرة القسم يفيد باستقبالها شقيقتين مقيمتين بالمنطقة، إحداهما توفيت متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ، بينما أصيبت الأخرى بجروح وسحجات متفرقة، وذلك إثر تعرضهما لحادث سير بسيارة مجهولة فرت من موقع الحادث.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى السيارة المتسببة في الحادث وضبط قائدها، والذي تبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ، وفراره من موقع الحادث.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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