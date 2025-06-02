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محافظات

السيطرة على حريق شب في عقار مكون من أربعة طوابق بشبرا الخيمة

حريق بشبرا الخيمة،فيتو
حريق بشبرا الخيمة،فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية بـ القليوبية على حريق شب في عقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة أرض نوبار في شبرا الخيمة. 

وكانت الحماية المدنية دفعت بسيارات الإطفاء فور تلقيها بلاغ بالحريق، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية. 

وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق مكون من أربعة طوابق بمنطقة أرض نوبار في شبرا الخيمة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

حريق بشبرا الخيمة،فيتو 
حريق بشبرا الخيمة،فيتو 
حريق بشبرا الخيمة،فيتو 
حريق بشبرا الخيمة،فيتو 
حريق بشبرا الخيمة،فيتو 
حريق بشبرا الخيمة،فيتو 

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