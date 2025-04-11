الجمعة 11 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تجمع رحمة محسن وأحمد العوضي، 20 مليون مشاهدة لـ حفلة تنكرية

أحمد العوضي ورحمة
أحمد العوضي ورحمة محسن

 نجحت المطربة الشعبية، رحمة محسن، في تحقيق رقم قياسي، بأغنية “حفلة تنكرية”، التى شاركت بها في مسلسل “فهد البطل”، مع الفنان أحمد العوضي.

في هذا السياق، وصلت مشاهدة الأغنية لما يقرب من 20 مليون مشاهدة، بعد أقل من شهر على طرحها، عبر موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

 مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

 

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

 

رحمة محسن في فهد البطل 

على الجانب الآخر، تعتبر المطربة رحمة محسن هي مطربة تتميز بغناء الطابع الشعبي وقدمت الكثير من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور، وهي أيضا صاحبة تريند مفاتيح قلبك معايا الذي أثار تفاعل كبير من قبل الجمهور وحقق أرقاما جيدة على يوتيوب. 

 

ومن أبرز أعمال رحمة محسن أيضا، أغنية “أهلا أصحابي الواطيين”، “نمت كتير دمعتي في عيني”، “الحق مش عليك” وتعد أيضا أغنية “كاس الوجع” من أبرز أعمالها.  

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