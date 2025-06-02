رد فعل ممثلي الأندية بعد دخول ممدوح عيد بكأس إفريقيا؟ أحمد دياب يجيب

قدم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، التهنئة لنادي بيراميدز بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، معتبرًا الإنجاز "إضافة كبيرة للكرة المصرية" إلى جانب ما حققه الأهلي والزمالك.

فوز بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

وقال خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”:"نحن سعداء بهذا الإنجاز، ونفخر بأن نادٍ مصري جديد يحقق هذا اللقب، أصبحنا نعيش حالة من احتكار مصري للبطولات الإفريقية".

أحمد دياب يكشف كواليس

كواليس لقاء ممدوح عيد في اتحاد الكرة

وأشار إلى أن حضور ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، لاجتماع اتحاد الكرة وهو يحمل كأس البطولة كان لفتة رائعة، مضيفًا:"جميع الأندية التقطت الصور معه، وهذا يعكس الروح الرياضية والتقدير المتبادل".

لا خلافات بين الرابطة والأندية وكل نادٍ هو الأقوى بجماهيره

وشدد دياب على أن الرابطة واتحاد الكرة يمثلان "أضعف حلقتين" في منظومة كرة القدم من حيث الجماهيرية، وليس من حيث القرارات، قائلًا:"مافيش جمهور بيشجع الرابطة أو الاتحاد، كل نادٍ له جماهيره وداعموه، وبالتالي قد لا يرضى جمهور نادٍ ما عن قرار معين في حين يرضى عنه جمهور آخر".

وأضاف:"علينا أن نترك المساحة لمجالس إدارات الأندية في التعامل مع جماهيرهم، لأن كرة القدم في النهاية للجمهور".

مشاركة الزمالك وبيراميدز في الاجتماع الأخير.. ودعوة مشتركة من الرابطة والاتحاد

وحول حضور ناديي الزمالك وبيراميدز لاجتماع الأندية الأخير بعد غيابهما عن الاجتماع السابق، أوضح دياب أن الدعوة كانت مشتركة من الرابطة واتحاد الكرة، وليس كما أُشيع أنها فقط من الرابطة، قائلًا:"الاجتماع الأخير وُجهت فيه الدعوة لجميع الأندية من الطرفين، وكان حضور الزمالك وبيراميدز تأكيدًا على وحدة الصف وعدم وجود أي انقسام".

أولوية المنتخب الوطني في الموسم المقبل

واختتم دياب تصريحاته بتأكيد أن الأولوية في الموسم المقبل ستكون للمنتخب المصري، مشيرًا إلى أن هذا التوجه تم التوافق عليه في اجتماع الأسبوع الماضي مع اتحاد الكرة وبحضور المدير الفني حسام حسن.

وقال:"اتفقنا على فترات توقف محددة لدعم المنتخب في مشواره، سواء في كأس الأمم أو التصفيات المؤهلة لكأس العالم.. هدفنا الأول هو المنتخب الوطني، ونتمنى له التوفيق وتحقيق تطلعات الجماهير".

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