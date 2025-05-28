محافظ القاهرة يتفقد معرض أهلا بالعيد بالأميرية

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض "أهلًا بالعيد" والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية (الشركة القابضة للصناعات الغذائية) بأرض مصر للألبان بميدان السواح بالأميرية حتى ٥ يونية القادم.



رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود. علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن هذا المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المحافظة اتخذت عدة اجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى حيث تم إنشاء شوادر ومنافذ لبيع اللحوم الطازجة، والبلدية، والمستوردة بأسعار فى متناول محدودى الدخل بالإضافة إلى عرض لحوم ودواجن مجمدة تحت إشراف مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين والأحياء بمنافذ توزيع ثابتة ومتنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا بالإضافة إلى منافذ القطاع الخاص.





والمعرض مقام على مساحة حوالى ٦٠٠ م٢ لبيع لحوم الأضاحي الحية، واللحوم الطازجة والمجمدة، تحت إشراف بيطرى كامل، ويتم البيع داخل المعرض بأسعار الجملة حيث تبدأ أسعار اللحوم الطازجة من ٢٥٠ جنيها للكيلو.

ويضم المعرض جميع أنواع اللحوم البلدى بقري وجاموسي، واللحوم السوداني، ولحوم الضأن، بالاضافة إلى اللحوم المجمدة، ومصنعات اللحوم، إلى جانب وجود قسم مخصص لاختيار وحجز الأضاحي الحية

كما تفقد محافظ القاهرة معرض مبادرة مع الناس بالوايلى لبيع اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

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