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محافظ القاهرة يتفقد مجزر 15 مايو

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد مجزر 15 مايو
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تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مجزر ١٥ مايو لمتابعة استعدادات المجازر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

ورافق المحافظ أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتورة نعمة عارف القائم بعمل مدير مديرية الطب البيطرى، وعدد من قيادات المحافظة.

واطمأن محافظ القاهرة خلال جولته على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

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كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مجزر ١٥ مايو هو أحدث المجازر التى انضمت للخدمة مؤخرًا، ويقع على مساحة ٧ أفدنة تقريبًا، وجاري إجراء توسعة له بإضافة ١٠ أفدنة أخرى لمساحته لاستيعاب مذبوحات مجزر البساتين الذى سيتم نقله لإعادة تخطيط المنطقة الواقع فيها.
 وأكد محافظ القاهرة أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طرة ـ حلوان ) تعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين، وتشمل الخدمة المجانية التي تقدمها تلك المجازر تيسير الذبح للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

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