محافظ الغربية يناقش الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى ويعلن تجهيز 463 ساحة لصلاة العيد

عقد اللواء الدكتور أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم اجتماعًا بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد،لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أنه تم الانتهاء من تجهيز 463 ساحة مخصصة لصلاة العيد موزعة على مستوى المحافظة، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأوقاف، التي تولت تحديد الأئمة والخطباء، وتوفير التجهيزات التنظيمية، مشددًا على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين الساحات وضمان انسيابية دخول وخروج المصلين في أجواء من الهدوء والطمأنينة.

وأوضح الجندى أن محافظة الغربية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الحيوية، وشدد على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لمتابعة مستمرة على مدار اليوم طوال فترة العيد، لضمان سرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة أو بلاغات من المواطنين.

كما وجه “الجندي” برفع الجاهزية الكاملة لشركات المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، والتأكيد على توفير فرق طوارئ مدرّبة ومستعدة للتعامل الفوري مع أي أعطال، إلى جانب التنسيق مع شركات النظافة لرفع مستوى الخدمات العامة خلال أيام العيد.

وفيما يخص القطاع الصحي، شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، وضمان تواجد الأطقم الطبية والتمريضية وأطقم الطوارئ بكامل طاقتها على مدار الساعة، مع التأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات والدم.

وفي ملف الرقابة التموينية، وجّه المحافظ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الجزارة، لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة، والتأكد من صلاحية المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية، والتعامل الحاسم مع أية محاولات لاحتكار أو استغلال المواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى تجهيز المجازر الحكومية، ورفع درجة استعدادها الكامل لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد، مع منع الذبح بالشوارع والميادين أو إقامة شوادر لبيع اللحوم خارج الأماكن المرخصة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وأكد محافظ الغربية على التصدي الفوري لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والتعامل معها بحسم في المهد قبل تفاقمها، مع تكثيف المرور اليومي للجهات المختصة لرصد أية مخالفات.

وفيما يتعلق بالمظهر الحضاري، شدد المحافظ على ضرورة رفع الإشغالات من الشوارع والطرق الرئيسية، وتكثيف أعمال النظافة العامة، ودهان البلدورات والأرصفة، وتهذيب الأشجار والحدائق، مشيرًا إلى أن النظافة عنوان يعكس مدى جاهزية الجهاز التنفيذي ومدى اهتمامه بالمواطنين.

ووجّه اللواء أشرف الجندي بضرورة التواجد الميداني المستمر خلال أيام العيد لكافة التنفيذيين ورؤساء الأحياء والمراكز، للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات، إلى جانب تشديد الرقابة على مواقف السيارات لمنع التلاعب بالتعريفة أو تجزئة خطوط السير، والتنسيق الكامل مع إدارات المرور لضبط أية تجاوزات.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على تكثيف التواجد الأمني في المتنزهات والميادين والساحات العامة وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الحكومية والخدمية، ورفع درجة استعداد وحدات الحماية المدنية لمواجهة أي بلاغات طارئة، مع تكثيف التواجد المروري لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الغربية على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن “رضا المواطن وأمانه وصحته يأتيان في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة”، مع توجيه الشكر لكافة الجهات المعنية على ما تم من استعدادات، ومطالبتهم بمزيد من الجهد لضمان قضاء المواطنين عيدًا آمنًا ومستقرًا.

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