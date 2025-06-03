شكاوى من تعطل إنستاباي ورسائل "التحويل مقيد" تفرض نفسها على معاملات الكثيرين

شهدت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك شكاوى البعض حول عدم تنفيذ عدد كبير من المعاملات المالية لهم على تطبيق إنستاباي.

وتباينت الآراء حول توقف الخدمة لدى البعض فيما ذكر آخرون اتمامهم عمليات التحويل دون مشكلات.

واشتكى البعض ممن لم تتم التحويلات الخاصة بهم ظهور رسالة لديهم أن المبلغ مقيد بما يعني أن العملية الخاصة بالتحويل لم تتم بالشكل الأمثل على تطبيق إنستاباي.

ويبحث الملايين عن خطوات استعادة الأموال في حالة تحويلها خطأ على محفظة إلكترونية لآخرين من خلال تطبيق إنستاباي.

وحدد تطبيق إنستاباي عددًا من الخطوات لاستعادة الأموال المحولة بالخطأ علي المحفظة الالكترونية.

تحويل المبلغ بالخطأ على محفظة إلكترونية

وفي حالة تحويل مبلغ مالي على محفظة إلكترونية من خلال إنستاباي بالخطأ يجب مراجعة شركة الاتصال الصادر عنها المحفظة الإلكترونية وفي حالة عدم وجود محفظة إلكترونية مسجلة بالرقم المحمول المحول إليه المبلغ سوف يتم رد المبلغ إلى حسابك خلال عدة أيام.

وفي حالة أن الرقم المحمول إليه المبلغ المالي مسجل عليه محفظة إلكترونية فيجب التواصل معه لاسترداد الأموال، وإذا رفض إعادتها يجب اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق إبلاغ في مباحث الانترنت وتقديم الأدلة التي تثبت التحويل كما ذكرنا أعلاه.

ويتساءل الملايين ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي المستخدم في السوق المصرفي حاليًّا.

وكشف مسؤولو تطبيق إنستاباي أن عنوان الدفع اللحظي و/أو IPA”: هو عنوان مرجعي يحدده المستخدم ويمثل كل حساب مسجل على InstaPay ويكون عبارة عن اسم يختاره المستخدم “@instapay” مثل “Name@instapay”، ويتم استخدم عنوان الدفع اللحظى في تبادل المعاملات المالية.

وفي سياق متصل أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

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