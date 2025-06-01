الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

أول تعليق من التعليم على محاولة اختراق صفحتها بالفيس بوك

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تعرض صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمحاولات اختراق سيبراني معقدة صباح اليوم، وقالت إن فريق تقنية المعلومات والأمن السيبراني التابع لها قام على الفور بالتعامل مع هذه التهديدات بنجاح وإحباط هذه الهجمات السيبرانية بفعالية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على “فيسبوك”

وأكدت الوزارة أن الصفحة الرسمية لها عادت للعمل بكامل طاقتها وبشكل آمن ومستقر، مشيرة إلى أنه تم تفعيل بروتوكولات الأمن السيبراني واتخاذ إجراءات استباقية مشددة من قِبل فريق تقنية المعلومات والأمن السيبراني بالوزارة، وذلك لمنع تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلًا.

كما أكدت الوزارة أنها تلتزم بتطبيق أعلى معايير الحماية السيبرانية لضمان أمن وسلامة بياناتها ومنصاتها الرقمية.

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