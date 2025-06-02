إحالة أوراق ربة منزل ونجار لفضيلة المفتي بتهمة قتل شاب بالقليوبية

قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها،، إحالة أوراق ربة منزل وزوجها النجار إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد اتهامهما بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام "شومة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور شهر أغسطس 2025، للنطق بالحكم بعد ورود تقرير المفتي.

تعود أحداث القضية رقم 9948 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 589 لسنة 2024 كلي شمال بنها، إلى فجر يوم 4 أغسطس 2023، حيث أقدم المتهمان:نعمة م.ع. – 30 سنة – ربة منزل، مقيمة بقرية القلج – مركز الخانكة، عصام ش.ح. – 30 سنة – نجار، زوج المتهمة، على قتل المجني عليه محمود محمد عبد الحافظ محمد الجمل، بدافع الانتقام بسبب خلافات سابقة بينهم.

ووفقًا لأمر الإحالة، فقد بيت المتهمان النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه في هدوء وروية. حيث قامت المتهمة الأولى باستدراج المجني عليه إلى منزلها بحجة إنهاء الخلاف القائم وممارسة علاقة غير شرعية كانت معتادة بينهما. وعند وصوله، باغته المتهم الثاني من الخلف بـ"شومة"، ووجه له ضربتين قاتلتين، إحداهما على الساق اليسرى والأخرى على الرقبة، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.

وبمحاولته الفرار، جلست المتهمة الأولى على صدره لمنعه من الحركة، بينما قام الزوجان بخنقه يدويًا وباستخدام شال كان يرتديه المجني عليه، ما أسفر عن وفاته على الفور، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

لاحقًا، قام المتهمان بمحاولة إخفاء الجثة عن أعين السلطات، حيث ألقيا بها في مجرى مائي، في محاولة لطمس معالم جريمتهما وإبعاد الشبهة.

وتمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات الجريمة بعد بلاغات باختفاء المجني عليه، وألقي القبض على المتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات.

وبعد جلسات استماع دقيقة، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، في خطوة تمهيدية لإصدار حكم بالإعدام حال ورود الموافقة الشرعية.

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