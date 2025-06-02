الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

عامل يقود سيارة عكس الاتجاه في الشرقية وتحرك عاجل من الشرطة

عامل يقود سيارة عكس
عامل يقود سيارة عكس الاتجاه فى الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه في أحد طرق محافظة الشرقية، في تصرف خطير عرّض سلامته وسلامة الآخرين للخطر.

<strong>عامل يقود سيارة عكس الاتجاه فى الشرقية.. وتحرك عاجل من الشرطة</strong>
عامل يقود سيارة عكس الاتجاه فى الشرقية.. وتحرك عاجل من الشرطة

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها منتهية التراخيص. كما تم ضبط قائدها، وهو عامل يقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

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وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة كما وردت في الفيديو المتداول، مؤكدًا إدراكه لخطورة تصرفه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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