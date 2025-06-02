الإثنين 02 يونيو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: مقتل 3 جنود وإصابة 2 آخرين في استهداف سيارة عسكرية بغزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، باستهداف عربة عسكرية إسرائيلية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلي مقتل 3 جنود وإصابة 2 آخرين في استهداف السيارة العسكرية بقطاع غزة.

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية جنوب خان يونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف دبابة إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

أحدث إحصاء لضحايا الاحتلال الإسرائيلي على غزة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتقاء 52 شهيدا و503 مصابين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت صحة غزة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54,470 ألف شهيد و124,693 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

واستشهد 8 فلسطينيين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف على شمالي قطاع غزة.

وأدى ذلك إلى ارتقاء 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال طالبي المساعدات الإنسانية في غزة.

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قطاع غزة غزة كتائب القسام خان يونس العدوان الإسرائيلي

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