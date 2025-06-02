غرفة شركات السياحة: لجان ميدانية بالمخيمات لضمان راحة الحجاج





أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هناك لجانًا مشتركة بين وزارة السياحة والغرفة تتمركز داخل المخيمات لضمان تنفيذ الخدمات وعدم وجود أية قصور قد يؤثر على راحة الحجاج.

تمركز وزارة السياحة والآثار بمخيمات الحجاح في المشاعر المقدسة

وأوضح رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع الجهاز الإداري للغرفة بقيادة أسامة عمارة، ويجري التدخل الفوري لحل أي مشكلات.

وشدد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة علي ان لجان الغرعة رصدت عدة ملاحظات وقامت شركات الطوافة بتلافيها تماما، واشاد بالتعاون الكبير من شركة مشارق الماسية لخدمات الحجاج والراجحي المختصين بخدمة حجاج السياحة مع البعثة والشركات لحل أية مشاكل او ملاحظات ظهرت خلال معاينه المخيمات .

تصعيد الحجاج الي جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج

وشدد أحمد إبراهيم علي ان البعثة خلال الأيام الماضية قامت بعدة جولات ميدانية وصلت لأكثر من زيارة في اليوم الواحد لجبل وعرفات، جاء ذلك للمراجعة عن قرب لكافة التجهيزات الخاصة بالمخيمات وتسكين الحجاج بها، مشيرا إلي أن بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي ستقوم خلال ساعات بمعاينة المخيمات واستلامها مع استمرار المتابعة لحين وصول الحجاج.

وشكلت غرفة شركات السياحة مجموعات عمل من ممثليها في بعثة الحج السياحي لتتواجد علي مدار الساعة منذ عدة ايام ويستمر تواجدهم حتي تصعيد الحجاج للتنسيق مع شركات الطوافة للانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمخيمات، وتنفيذ كافة بنود الخدمات والتجهيزات التي تم الاتفاق عليها في تعاقد الغرفة معهم وبما يضمن تقديم افضل الخدمات لحجاج السياحة وذلك بالتنسيق التام مع لجان وزارة السياحة والآثار.

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