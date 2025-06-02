أبرز قرارات اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة، عقد اليوم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا مع رابطة الأندية المصرية بحضور رؤساء وممثلي الأندية لمناقشة الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد 2025 - 2026.

ورحب أبو ريدة في بداية الاجتماع بجميع الحاضرين من مجلس ادارة الرابطة برئاسة النائب أحمد دياب، ورؤساء ومندوبي الأندية.. وأعلن الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع.

وافتُتحت الجلسة بأول بند في جدول الأعمال بانتخاب مندوبي الأندية الخمسة في مجلس الرابطة للموسم الجديد والذين تم تزكيتهم في اجتماع الأندية السابق وهم: أحمد دياب وخالد شكري وشريف صالح وأحمد هاشم وإبراهيم الكفراوي، وأعلن اتحاد الكرة أن مندوبيه في مجلس الرابطة الجديد هما اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم على أن يقوم مجلس الإدارة الجديد للرابطة في أول اجتماع له بانتخاب رئيس ونائب رئيس حسب لائحة النظام الأساسي.

ووجه أبو ريدة التهنئة للأندية الصاعدة، كما حرص أبو ريدة وأحمد دياب وجميع الحاضرين علي تقديم التهنئة لممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز الذي حضر الاجتماع حاملا كأس دوري أبطال أفريقيا.

واستعرض أبو ريدة تحديات الموسم الكروي الجديد بوجود ارتباطات عديدة للمنتخب الوطني.. وأكد أبو ريدة على أن اجتماع اليوم يعتبر استكمالا لاجتماع الأندية الذي عقد مع الرابطة بتاريخ 18 مايو احترامًا للأندية التي حضرت.. ولذلك نهتم اليوم بالحديث عن القيد والحكام وقلوبنا مفتوحة لكل الأفكار والاقتراحات.

وعرض أبو ريدة فيديو عما قام به مجلس إدارة الاتحاد من تطوير وارتقاء بالحكام.

وأشار إلى فلسفة لجنة الحكام برئاسة الخبير الأجنبي أوسكار رويز بصناعة حكام جدد وتوسيع قاعدتهم، واستعرض الاتحاد أمام الأندية كل الأمور المتعلقة بتراخيص الأندية، واستمع المسئولون بالاتحاد إلى الآراء المختلفة لممثلي الأندية فيما يتعلق باللاعبين الأجانب وعددهم.

وطرح أبو ريدة عقد اجتماع للأندية على مستوى مسئولي الناشئين من أجل النظر في تنظيم بطولة 20 سنة " مواليد 2005 “ بشكل يتيح الفرصة أمام منتخب الشباب للإعداد الجيد لكأس العالم في تشيلي.

كما استعرض طه عزت ملامح الدوري الجديد والذي سيكون مزدحما، وارتباطات المنتخب والتوقفات الدولية وتقرر منح 3 أيام للنادي الذي يلعب في بطولة افريقيا على أرضه كفترة زمنية بين مباريات الدوري، و4 أيام إذا كانت المباراة في بطولة أفريقيا خارج الأرض، كما تقرر انطلاق الدوري الجديد 15 أغسطس ونهايته في مايو 2026، علي أن تقام الأدوار التمهيدية لكأس مصر وكأس عاصمة مصر في فترات توقف المنتخب.

ووعد أبو ريدة بترتيب اجتماع مع ادارة المسابقات بالكاف لسرعة تحديد الكاف لمواعيده التي يترتب عليها تحديد مواعيد الدوري المصري.

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