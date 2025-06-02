الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرز قرارات اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز

إجتماع اتحاد الكرة
إجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، فيتو

اتحاد الكرة، عقد اليوم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا مع رابطة الأندية المصرية بحضور رؤساء وممثلي الأندية لمناقشة الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد 2025 - 2026.

ورحب أبو ريدة في بداية الاجتماع بجميع الحاضرين من مجلس ادارة الرابطة برئاسة النائب أحمد دياب، ورؤساء ومندوبي الأندية.. وأعلن الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع.

 

وافتُتحت الجلسة بأول بند في جدول الأعمال بانتخاب مندوبي الأندية الخمسة في مجلس الرابطة للموسم الجديد والذين تم تزكيتهم في اجتماع الأندية السابق وهم: أحمد دياب وخالد شكري وشريف صالح وأحمد هاشم وإبراهيم الكفراوي، وأعلن اتحاد الكرة أن مندوبيه في مجلس الرابطة الجديد هما اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم على أن يقوم مجلس الإدارة الجديد للرابطة في أول اجتماع له بانتخاب رئيس ونائب رئيس حسب لائحة النظام الأساسي.

ووجه أبو ريدة التهنئة للأندية الصاعدة، كما حرص أبو ريدة وأحمد دياب وجميع الحاضرين علي تقديم التهنئة لممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز الذي حضر الاجتماع حاملا كأس دوري أبطال أفريقيا.

واستعرض أبو ريدة تحديات الموسم الكروي الجديد بوجود ارتباطات عديدة للمنتخب الوطني.. وأكد أبو ريدة على أن اجتماع اليوم يعتبر استكمالا لاجتماع الأندية الذي عقد مع الرابطة بتاريخ 18 مايو احترامًا للأندية التي حضرت.. ولذلك نهتم اليوم بالحديث عن القيد والحكام وقلوبنا مفتوحة لكل الأفكار والاقتراحات.

وعرض أبو ريدة فيديو عما قام به مجلس إدارة الاتحاد من تطوير وارتقاء بالحكام. 

وأشار إلى فلسفة لجنة الحكام برئاسة الخبير الأجنبي أوسكار رويز بصناعة حكام جدد وتوسيع قاعدتهم، واستعرض الاتحاد أمام الأندية كل الأمور المتعلقة بتراخيص الأندية، واستمع المسئولون بالاتحاد إلى الآراء المختلفة لممثلي الأندية فيما يتعلق باللاعبين الأجانب وعددهم.

وطرح أبو ريدة عقد اجتماع للأندية على مستوى مسئولي الناشئين من أجل النظر في تنظيم بطولة 20 سنة " مواليد 2005 “ بشكل يتيح الفرصة أمام منتخب الشباب للإعداد الجيد لكأس العالم في تشيلي.

كما استعرض طه عزت ملامح الدوري الجديد والذي سيكون مزدحما، وارتباطات المنتخب والتوقفات الدولية وتقرر منح 3 أيام للنادي الذي يلعب في بطولة افريقيا على أرضه كفترة زمنية بين مباريات الدوري، و4 أيام إذا كانت المباراة في بطولة أفريقيا خارج الأرض، كما تقرر انطلاق الدوري الجديد 15 أغسطس ونهايته في مايو 2026، علي أن تقام الأدوار التمهيدية لكأس مصر وكأس عاصمة مصر في فترات توقف المنتخب.

ووعد أبو ريدة بترتيب اجتماع مع ادارة المسابقات بالكاف لسرعة تحديد الكاف لمواعيده التي يترتب عليها تحديد مواعيد الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابو ريدة رابطة الأندية المصرية الدوري الممتاز

مواد متعلقة

رسميا، اتحاد الكرة يوافق على إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز

ممدوح عيد يصطحب كأس دوري أبطال أفريقيا إلى اجتماع اتحاد الكرة

وصول أحمد دياب وثروت سويلم إلى اجتماع اتحاد الكرة ورابطة الأندية (صور)

لأول مرة، رابطة الأندية تعترف بخطأها في تحديد موعد مباراة القمة 130

الأكثر قراءة

بعد تحذيره من وقوع حدث جسيم، توفيق عكاشة يكشف سر رسالته الغامضة

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

التحقيقات: مدير مطعم مدينة نصر فلسطيني يعيش في مصر منذ 4 أعوام بإقامة منتهية

بعثة أسر شهداء الشرطة تغادر مطار القاهرة لأداء فريضة الحج (صور)

بالأسماء، مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث تصادم بالإسماعيلية

وزير التعليم: تعديل مناهج العربي والدراسات والدين والرياضيات من ابتدائي وحتى ثانية إعدادي

ممدوح عيد يصطحب كأس دوري أبطال أفريقيا إلى اجتماع اتحاد الكرة

«كفتة ولحمة ورز»، التعليم توفر وجبات ساخنة لطلاب المدارس

خدمات

المزيد

16,5 ألف جنيه سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الإثنين 2/ 6/ 2025

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 2/6/2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين 2-6-2025

المزيد

انفوجراف

7 رسائل حاسمة من الرئيس السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ودعاء النبي فيه

أحكامها وشروطها ومدى مشروعيتها، كل ما يخص الأضحية في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية