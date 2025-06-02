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رياضة

اسكت من فضلك، سبب مغادرة ممثل الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

هشام نصر نائب رئيس
هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، فيتو

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن السبب وراء مغادرة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، اجتماع مجلس الجبلاية مع رابطة الأندية وممثلي فرق الدوري الممتاز، الذي انعقد اليوم الإثنين بمقر اتحاد الكرة بمدينة 6 أكتوبر. 

 

أزمة بين الأهلي والزمالك بسبب عدد الأجانب 

وخلال الاجتماع طلب خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي زيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين في الموسم الجديد بالفريق الأول، يشارك 5 لاعبين منهم داخل الملعب والسادس على مقاعد البدلاء، وهنا تدخل هشام نصر وقال “احنا عايزين نقلل عدد الاجانب”.. ليرد عليه مسئولو أغلب الأندية الحاضرة في الإجتماع قائلة له "اسكت من فضلك"، ليغضب ممثل الزمالك ويقرر مغادرة الإجتماع، بعدما شعر أنه ليس له دور في الجلسة.

إلا أن اتحاد الكرة خرج ليعلن أن سبب استئذان هشام نصر ممثل نادي الزمالك عن استكمال اجتماع اتحاد الكرة بعد مصافحته لجميع الحضور، هو رغبته في اللحاق بجنازة والد عمرو الجنايني مسئول لجنة التخطيط بنادي الزمالك.

 

أندية الدوري ترفض طلب الأهلي 

ورفضت أندية الدوري، طلب النادي الأهلي بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين، وذلك خلال اجتماعهم مع اتحاد الكرة.

وفضل اتحاد الكرة الإبقاء على قيد 5 لاعبين مثلما هو مقرر، على أن يتم دراسة القرار بداية من الموسم القادم.

 

فتح باب القيد للأهلي بشكل استثنائي

وكان اتحاد الكرة قد قرر فتح باب القيد بشكل استثنائي للنادي الأهلي فقط في 2 يونيو، وذلك لمشاركته في كأس العالم للأندية، وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن يستمر حتى 10 يونيو، بهدف إتاحة الفرصة للفرق المشاركة لتسجيل صفقاتها الجديدة.

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