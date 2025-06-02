الإثنين 02 يونيو 2025
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رياضة

الزمالك ينوي تعديل عقد هذا اللاعب

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن وجود نية لدى إدارة الكرة بالنادي لتعديل عقد محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، وذلك تقديرًا لمستواه الثابت وجهوده الكبيرة مع الفريق منذ انضمامه.

تقدير اللاعب ماليًا بعد تألقه

وأكد المصدر أن شحاتة فرض نفسه بقوة على التشكيل الأساسي، وكان أحد أبرز العناصر في وسط الملعب، مما دفع الإدارة لبحث تعديل عقده ورفع قيمته المالية بما يتناسب مع عطائه، خاصة أن عقده الحالي لا يعكس حجم مشاركته وتأثيره مع الفريق.

اجتماعات تمهيدية داخل لجنة التخطيط 


أشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط  بالنادي بدأت مناقشات داخلية بشأن الملف، تمهيدًا لعرض الأمر على مجلس الإدارة، خاصة أن اللاعب لم يثر أي أزمات ويتعامل باحترافية عالية منذ انضمامه من طلائع الجيش.

لا تسرع في الإعلان الرسمي

ورغم وجود هذه النية، إلا أن المصدر أوضح أن الأمور ما زالت في مرحلة الدراسة، ولن يتم الإعلان عن أي خطوة رسمية قبل نهاية الموسم الجاري، حفاظًا على تركيز الفريق في البطولات المتبقية.

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