الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية المحترفة بالتزكية

أحمد دياب رئيسا لرابطة
أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية بالتزكية، فيتو

رابطة الأندية، اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي لـرابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، وعضوية كل من خالد شكري وشريف صالح وأحمد هاشم وإبراهيم الكفراوي إلى جانب ممثلا اتحاد الكرة وهما اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الإثنين مع مسئولي رابطة الأندية وممثلي أندية الدوري الممتاز.

 

مجلس رابطة الأندية المحترفة يفوز بالتزكية 

 وافتُتحت الجلسة بأول بند في جدول الأعمال بانتخاب مندوبي الأندية الخمسة في مجلس الرابطة للموسم الجديد والذين تم تزكيتهم في اجتماع الأندية السابق وهم: أحمد دياب وخالد شكري وشريف صالح وأحمد هاشم وإبراهيم الكفراوي 

 

اتحاد الكرة يحدد ممثليه في رابطة الأندية

 وأعلن اتحاد الكرة أن مندوبيه في مجلس الرابطة الجديد هما اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم على أن يقوم مجلس الإدارة الجديد للرابطة في أول اجتماع له بانتخاب رئيس ونائب رئيس حسب لائحة النظام الأساسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابطة الأندية اتحاد الكرة المحترفة أحمد دياب هاني ابو ريدة ثروت سويلم

مواد متعلقة

وصول أحمد دياب وثروت سويلم إلى اجتماع اتحاد الكرة ورابطة الأندية (صور)

بعد أزمة القمة 130، ثروت سويلم يكشف عن توجه جديد لإقامة مباريات الأهلي والزمالك المقبلة

لأول مرة، رابطة الأندية تعترف بخطأها في تحديد موعد مباراة القمة 130

أحمد دياب عن تحركات بيراميدز لإيقاف النشاط الكروي: ما حدش يقدر

الأكثر قراءة

بعد تحذيره من وقوع حدث جسيم، توفيق عكاشة يكشف سر رسالته الغامضة

اسكت من فضلك، سبب مغادرة ممثل الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

صدام بين الأهلي والزمالك على طاولة اتحاد الكرة بسبب اللاعبين الأجانب، ومرتجي يعلق

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

فيديو جديد يكشف تفاصيل إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم "بوظة وبراد" بمدينة نصر

رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف سبب غلق محل "بوظة وبراد"

أقنعة أوكسجين وأدوات إضاءة، مفاجأة جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الأقصر

استعدادات مكثفة لتصعيد حجاج السياحة إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم

خدمات

المزيد

16,5 ألف جنيه سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الإثنين 2/ 6/ 2025

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 2/6/2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين 2-6-2025

المزيد

انفوجراف

7 رسائل حاسمة من الرئيس السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتوتر في العلاقة الزوجية

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ودعاء النبي فيه

المزيد
الجريدة الرسمية