أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية المحترفة بالتزكية

رابطة الأندية، اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي لـرابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، وعضوية كل من خالد شكري وشريف صالح وأحمد هاشم وإبراهيم الكفراوي إلى جانب ممثلا اتحاد الكرة وهما اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الإثنين مع مسئولي رابطة الأندية وممثلي أندية الدوري الممتاز.

مجلس رابطة الأندية المحترفة يفوز بالتزكية

وافتُتحت الجلسة بأول بند في جدول الأعمال بانتخاب مندوبي الأندية الخمسة في مجلس الرابطة للموسم الجديد والذين تم تزكيتهم في اجتماع الأندية السابق وهم: أحمد دياب وخالد شكري وشريف صالح وأحمد هاشم وإبراهيم الكفراوي

اتحاد الكرة يحدد ممثليه في رابطة الأندية

وأعلن اتحاد الكرة أن مندوبيه في مجلس الرابطة الجديد هما اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم على أن يقوم مجلس الإدارة الجديد للرابطة في أول اجتماع له بانتخاب رئيس ونائب رئيس حسب لائحة النظام الأساسي.

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