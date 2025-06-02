وصول أحمد دياب وثروت سويلم إلى اجتماع اتحاد الكرة ورابطة الأندية (صور)

وصل أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، بصحبة ثروت سويلم وإبراهيم الكفراوي عضو رابطة الأندية، لمقر مشروع المنتخبات الوطنية استعدادا لحضور اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع ورؤساء وممثلي أندية القسم الأول.

وينعقد الاجتماع في إطار التنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن ترتيبات الموسم الكروي المقبل.

أبرز ملفات اجتماع اتحاد الكرة والأندية

ويسعى اتحاد الكرة ورابطة الأندية للتوصل إلى توافق شامل مع الأندية حول أبرز القضايا والملفات الهامة منها مناقشة لائحة القيد في الموسم الجديد، ومنظومة تراخيص الأندية، بالإضافة إلى التصور المقترح لمسابقة الدوري ومسابقات قطاعات الناشئين والشباب.

وينتظر أن يحدد اتحاد الكرة، فى اجتماعه، عدد اللاعبين الأجانب الذين سيتم السماح بقيدهم فى صفوف أندية الدورى الممتاز بالموسم الجديد، فى وقت تميل أغلب الآراء داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة للإبقاء على عدد المحترفين كما هو بالإضافة إلى مناقشة وضع الأندية المدينة للسماح لها بتسجيل لاعبين جدد.

كما يناقش الاجتماع مواعيد انطلاق وختام الموسم الجديد، والشكل النهائى للدورى فى الموسم الجديد، وعدد الأندية المشاركة، كما سيتم مناقشة ملف الهبوط في الموسم المقبل، بعد أن استقرت رابطة الأندية على إلغاء الهبوط في الموسم الحالي 2024-2025، والتحضير لمناقشة مصير الهبوط بالنسبة لبقية الأقسام.

ويتطرق الاجتماع إلى الاستقرار على الجدول الزمني للمسابقة بما يتناسب مع الارتباطات القارية والدولية للمنتخبات والأندية.

كما سيناقش الاجتماع التعديلات المحتملة على لائحة المسابقة، وتطوير آليات تطبيق تقنية الفيديو.

وكان اتحاد الكرة قرر فتح باب القيد بشكل استثنائي للنادي الأهلي فقط في 2 يونيو، وذلك لمشاركته في كأس العالم للأندية، وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن يستمر حتى 10 يونيو، بهدف إتاحة الفرصة للفرق المشاركة لتسجيل صفقاتها الجديدة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتمد في اجتماعه السبت الماضي برئاسة المهندس هاني أبو ريدة توصية اللجنة الفنية بتعيين الكابتن حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن مديرا للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ممدوح محمدي ومحمد نور مدربين عامين وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

محمود فايز مشرفا على محللي الأداء

كما قرر مجلس الإدارة تعيين محمود فايز مشرفا على محللي الآداء بالاتحاد والكابتن عصام الحضري مشرفًا على مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية عدا المنتخب الأول.

اجتماع مجلس الجبلاية ممتد

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتبار جلسته مفتوحة لمراجعة البرامج الفنية للمنتخبات الوطنية لوضع الموازنات المالية لذلك، واستكمال مناقشة إجراءات القيد للموسم الجديد.

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