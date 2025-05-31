ثروت سويلم يعلن نظام الدوري المصري في الموسم الجديد وموعد نهايته
الدوري المصري، كشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عن شكل الدوري في الموسم الجديد 2025-2026، ونظام الهبوط.
وقررت رابطة الأندية المصرية في اجتماعها الأخير إلغاء الهبوط في الموسم الحالي 2024-2025، مع الإبقاء على نظام المسابقة كما هو.
نظام الدوري المصري الموسم المقبل
وقال ثروت سويلم، في تصريحات تليفزيونية على قناة dmc: "نظام الدوري الجديد في موسم 2025-2026 سيكون من مرحلتين، الأولى من دور واحد".
وتابع: "المرحلة الثانية تكون على مجموعتين، الأولى من 7 أندية يتنافسون على لقب الدوري، والثانية تضم 14 ناديًا يتنافسون على الهبوط".
هبوط 4 أندية الموسم المقبل
وأكمل: "من المقرر أن يهبط 4 أندية من الدوري للقسم الثاني، ويصعد 3 أندية، ويتدرج هذا في المواسم حتى نصل إلى 18 فريق".
واختتم ثروت سويلم تصريحاته قائلًا: "الدوري في الموسم الجديد سينتهي في 25 مايو كما هو محدد".
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