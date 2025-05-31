السبت 31 مايو 2025
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رياضة

ثروت سويلم يعلن نظام الدوري المصري في الموسم الجديد وموعد نهايته

ثروت سويلم، فيتو
ثروت سويلم، فيتو

الدوري المصري، كشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عن شكل الدوري في الموسم الجديد 2025-2026، ونظام الهبوط.

وقررت رابطة الأندية المصرية في اجتماعها الأخير إلغاء الهبوط في الموسم الحالي 2024-2025، مع الإبقاء على نظام المسابقة كما هو.

 

نظام الدوري المصري الموسم المقبل

وقال ثروت سويلم، في تصريحات تليفزيونية على قناة dmc: "نظام الدوري الجديد في موسم 2025-2026 سيكون من مرحلتين، الأولى من دور واحد".

وتابع: "المرحلة الثانية تكون على مجموعتين، الأولى من 7 أندية يتنافسون على لقب الدوري، والثانية تضم 14 ناديًا يتنافسون على الهبوط".

هبوط 4 أندية الموسم المقبل

وأكمل: "من المقرر أن يهبط 4 أندية من الدوري للقسم الثاني، ويصعد 3 أندية، ويتدرج هذا في المواسم حتى نصل إلى 18 فريق".

واختتم ثروت سويلم تصريحاته قائلًا: "الدوري في الموسم الجديد سينتهي في 25 مايو كما هو محدد".

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