التحقيقات: مدير مطعم مدينة نصر فلسطيني يعيش في مصر منذ 4 أعوام بإقامة منتهية

فجّرت تحقيقات نيابة مدينة نصر مفاجآت من العيار الثقيل، في واقعة تعدي عامل بأحد المطاعم الشهيرة على سيدة، وإشهاره سلاحًا أبيضًا في وجهها، حيث كشفت التحقيقات أن المطعم مملوك لمواطن فلسطيني الجنسية، ويديره شاب من ذات الجنسية، يقيم في مصر بشكل غير قانوني منذ 4 أعوام.

ووفقًا لما توصلت إليه جهات التحقيق، فإن مدير المطعم دخل البلاد بقصد الدراسة، إلا أنه تهرّب من استكمال إجراءات الإقامة القانونية، وبدأ في إدارة المطعم بالمخالفة للقوانين المنظمة للإقامة والعمل داخل الأراضي المصرية.

وبناءً على نتائج التحقيقات، أمرت النيابة العامة بـ: تشميع المحل وتشديد الرقابة عليه، ورفع الإشغالات الموضوعة في الشارع العام أمامه، والتحفظ على السلاح الأبيض (سكين كبير) المستخدم في الواقعة، واستدعاء السيدة المجني عليها وزوجها لسماع أقوالهما، وتكليف المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان.

العامل المتهم في الواقعة يحمل الجنسية المصرية

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على العامل المتورط في الواقعة “يحمل الجنسية المصرية”، بعد تداول فيديو صادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شابًا يتشاجر مع آخرين داخل المطعم، ثم يشهر سكينًا كبيرة مهددًا بها أحد الأشخاص.

وأظهرت التحريات أن السيدة كانت تمر بسيارتها مع زوجها أمام المطعم في منطقة مدينة نصر، قبل أن تطلب – بطريقة مهذبة – من العاملين إزالة إشغالات الطريق. لكن العامل المصري دخل معها في مشادة كلامية تطورت إلى تهديدها بالسلاح الأبيض.

من جانبه، نشر صاحب المطعم منشورًا عبر حسابه على "فيسبوك"، أكد فيه أن إدارة المطعم قدّمت اعتذارًا رسميًا للسيدة وزوجها، وتم التوصل إلى تصالح بين الطرفين، في محاولة لاحتواء الموقف.

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