الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات: مدير مطعم مدينة نصر فلسطيني يعيش في مصر منذ 4 أعوام بإقامة منتهية

النيابة العامة،فيتو
النيابة العامة،فيتو

فجّرت تحقيقات نيابة مدينة نصر مفاجآت من العيار الثقيل، في واقعة تعدي عامل بأحد المطاعم الشهيرة على سيدة، وإشهاره سلاحًا أبيضًا في وجهها، حيث كشفت التحقيقات أن المطعم مملوك لمواطن فلسطيني الجنسية، ويديره شاب من ذات الجنسية، يقيم في مصر بشكل غير قانوني منذ 4 أعوام.

ووفقًا لما توصلت إليه جهات التحقيق، فإن مدير المطعم دخل البلاد بقصد الدراسة، إلا أنه تهرّب من استكمال إجراءات الإقامة القانونية، وبدأ في إدارة المطعم بالمخالفة للقوانين المنظمة للإقامة والعمل داخل الأراضي المصرية.

وبناءً على نتائج التحقيقات، أمرت النيابة العامة بـ: تشميع المحل وتشديد الرقابة عليه، ورفع الإشغالات الموضوعة في الشارع العام أمامه، والتحفظ على السلاح الأبيض (سكين كبير) المستخدم في الواقعة، واستدعاء السيدة المجني عليها وزوجها لسماع أقوالهما، وتكليف المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان.

العامل المتهم في الواقعة يحمل الجنسية المصرية 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على العامل المتورط في الواقعة “يحمل الجنسية المصرية”، بعد تداول فيديو صادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شابًا يتشاجر مع آخرين داخل المطعم، ثم يشهر سكينًا كبيرة مهددًا بها أحد الأشخاص.

وأظهرت التحريات أن السيدة كانت تمر بسيارتها مع زوجها أمام المطعم في منطقة مدينة نصر، قبل أن تطلب – بطريقة مهذبة – من العاملين إزالة إشغالات الطريق. لكن العامل المصري دخل معها في مشادة كلامية تطورت إلى تهديدها بالسلاح الأبيض.

من جانبه، نشر صاحب المطعم منشورًا عبر حسابه على "فيسبوك"، أكد فيه أن إدارة المطعم قدّمت اعتذارًا رسميًا للسيدة وزوجها، وتم التوصل إلى تصالح بين الطرفين، في محاولة لاحتواء الموقف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر منطقة مديننة نصر النيابة العامة القاهرة

مواد متعلقة

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

التحريات: المدخنة السبب في اندلاع حريق مطعم شاورما الهرم (صور)

إخماد حريق اندلع داخل مطعم شهير للوجبات السريعة في مصر الجديدة

الأكثر قراءة

بعد تحذيره من وقوع حدث جسيم، توفيق عكاشة يكشف سر رسالته الغامضة

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

التحقيقات: مدير مطعم مدينة نصر فلسطيني يعيش في مصر منذ 4 أعوام بإقامة منتهية

بعثة أسر شهداء الشرطة تغادر مطار القاهرة لأداء فريضة الحج (صور)

بالأسماء، مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث تصادم بالإسماعيلية

وزير التعليم: تعديل مناهج العربي والدراسات والدين والرياضيات من ابتدائي وحتى ثانية إعدادي

ممدوح عيد يصطحب كأس دوري أبطال أفريقيا إلى اجتماع اتحاد الكرة

«كفتة ولحمة ورز»، التعليم توفر وجبات ساخنة لطلاب المدارس

خدمات

المزيد

16,5 ألف جنيه سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الإثنين 2/ 6/ 2025

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 2/6/2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين 2-6-2025

المزيد

انفوجراف

7 رسائل حاسمة من الرئيس السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ودعاء النبي فيه

أحكامها وشروطها ومدى مشروعيتها، كل ما يخص الأضحية في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية