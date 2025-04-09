الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

غلق وتشميع 8 مراكز دروس خصوصية بدون ترخيص بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

شنت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بحملة مكبرة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة؛ وذلك لمنع استغلال أولياء الأمور والطلاب بنطاق الحي. 

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نتائج الحملة على مراكز الدروس الخصوصية 

وأشار أحمد العايدي رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن تشميع عدد ٨ مراكز دروس خصوصية مخالفة للشروط والضوابط الموضوعة من قِبل مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم؛ وذلك حرصًا على سلامة وصحة الطلاب.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

غلق المراكز بمعرفة لجنة متخصصة

مضيفًا، أنه تم الغلق بمعرفة اللجنة المُشكلة من كريمة سليم نائب رئيس حي ثالث، والإدارة الهندسية بحي ثالث الإسماعيلية ولجنة من الإدارة التعليمية، وتم الغلق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

 

نظام البكالوريا والدروس الخصوصية ومراكزها

وعلى صعيد آخر تباينت آراء أعضاء مجلس النواب الحالي والسابق،  حول نظام البكالوريا الجديد، الذي أعلنت الحكومة عنه مؤخرا، حيث اتفق أغلب النواب على أهميته ولكن مع إجراء تعديلات ومعالجات عليه حتى يظل مستمرا لسنوات مقبلة دون تغيير. 

 

فيما اختلف النواب في مسألة العبء المادي والنفسي على الطلاب والأسر المصرية حال تطبيق ذلك النظام.

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

فكرة نظام البكالوريا جيدة

 

قال الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بـمجلس النواب، إن فكرة نظام البكالوريا جيدة ولكن تحتاج لبعض المعالجات؛ من أجل التوصل إلى تخطيط شامل لمستقبل التعليم في مصر لسنوات قادمة؛ ولكي يكون ذلك النظام الجديد مستمرا دون الحاجة لتغييره بعد سنوات قليلة. 

 

وأضاف المندوه، في تصريحات لفيتو، لابد أن تشارك كل مؤسسات الدولة في مراجعة ذلك النظام بحيث يكون عليه توافق كبير ولا يتغير سريعا. 

 

وتابع، ذلك النظام جيد حيث يعطى فرصة كبيرة للطلاب في تحسين درجاتهم، بحيث لا يكونون تحت ضغط وعبء نفسي بسبب فرصة الامتحان الواحد.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، رغم ذلك من المتوقع أن يستمر العبء النفسي الحالي مع تطبيق النظام الجديد، نظرا لأنه يرتبط بثقافة قديمة، وهو ما حدث أيضا في فترة ماضية عند تطبيق نظام مشابه لذلك وهو نظام التحسين.

وتابع، لذلك أرى ضرورة تعديل تلك الثقافة والتدريب على ذلك في مرحلة التعليم الأساسي

وأضاف، نظام البكالوريا جيد ولكن نحتاج علاج يحد من الضغط النفسي، متابعا، يمكن أن يتم ذلك من خلال تعديل ضوابط الالتحاق بالجامعات، وغيرها من الآليات.


وفيما يتعلق بنقطة إضافة مادة الدين للمجموع، قال عضو مجلس النواب، انها نقطة يجب أن تدرس جيدا، متابعا، لدى مخاوف منها. 


فمادة الدين لن تكون واحدة لمختلف الطلاب مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أو قد يحدث تحيز دينى. 


وأضاف، لذلك أرى ضرورة توحيد  المنهج والامتحان، وأفضل ألا تكون مادة دين بل مادة قيم إنسانية وأخلاق وتعمم علي الكل.

 

 

 

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