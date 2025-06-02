جامعة كفرالشيخ تحصد المركز الأول فى مجال البحث العلمي

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة على المركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية، فى مجال البحث العلمى للعام الثانى على التوالى في التصنيف الروسي RUR لعام 2025.

كما جاءت الجامعة فى المرتبة 868 عالميا من بين 1244 جامعة دولية، والمرتبة الثامنة محليا في التصنيف العام من بين 28 جامعة مصرية مصنفة تم ادراجها ضمن التصنيف هذا العام.

رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف مقاييس التصنيف الروسي

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن هذا التصنيف يقيس أداء الجامعات في أربعة مجالات رئيسة وهي: التدريس (40%)، والبحث العلمي (40%)، والتنوع الدولي (10%)، والاستدامة (10%). حيث جاء ترتيب الجامعة في مجال البحث العلمي المركز الاول محليًا و557 عالميًا، وفي مجال التدريس حققت الجامعة المركز 18 محليًا و1064 عالميًا، وفي مجال التنوع الدولي حققت الجامعة المركز الثالث عشر محليًا و749 عالميًا، وفي مجال الاستدامة جاءت الجامعة في المرتبة 18 محليًا و1105 عالميًا.

وقدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس على ما وصلت إليه الجامعة من التفوق والجهد المتميز المبذول في النشر العلمى الدولي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذا التصنيف تنشره وكالة تصنيف RUR موسكو- روسيا، والذي أنطلق عام 2010 ويقيس أداء أفضل الجامعات الرائدة بالعالم من 85 دولة وفقًا لعشرين مؤشر موزعين على أربعة مجالات رئيسية معتمدا على البيانات المقدمة من Clarivate Analytics، كما أشار إلى تبني الجامعة خطة استراتيجية متقدمة واضحة الأهداف للتواجد المميز محليًا وإقليميًا وعالميًا.

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